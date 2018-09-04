Минюст предложил ужесточить работу НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ и имеют иностранное финансирование
Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ и имеют иностранное финансирование. Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов. Минюст хочет, чтобы такие НКО сначала предоставляли в российские госорганы свои программы и другие документы о профилактике ВИЧ инфекции. Они будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу или согласуют или запретят. Организациям, нарушившим запрет, грозит ликвидация. Причём зарубежным финансированием предлагается считать средства, которые НКО получает не только от иностранных компаний, но и от граждан. От лиц без гражданства и даже от россиян, которые сами получают деньги из-за границы.
Предложение Минюста, чтобы ведомство получило право на запрет иностранных программ профилактики ВИЧ, сильно ударят по здоровью людей и рискам для них. Такое мнение «Эху» высказал директор фонда СПИД.Центр Антон Красовский.
Красовский добавил, что профилактика ВИЧ-инфекции – это уже устоявшийся в мире набор действий, который доказал свою эффективность.
Комментарии11
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aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 11:09
Пока суд да дело кто то умрёт, у кого то возникнут осложнения. Минюсту есть чем заниматься. Он работает над сокращением и так убывающего населения.
danko1 04 сентября 2018 | 11:21
aleks50: Избавляются от лишнего населения в связи с пенсионной "реформой".
Как же власть население презирает, принимая все законы и действуя против него.
tks 04 сентября 2018 | 11:13
Конечно же, в ПутоРейхе нет никакого СПИДа. Это ведь так не скрепануто, болезнь такая.
gomorra 04 сентября 2018 | 11:13
Надо найти больше способов для уничтожения народонаселения. Продукты давить! Повысить пенсионный возраст! Молодец. Еще предложения? Запретить ввоз лекарств! Ура! Еще! Думайте,думайте! Запретить ВИЧ лечить! А что, тоже хорошая идея! И свалок по всей стране добавить! Так - победим!!!
tv_victim 04 сентября 2018 | 11:18
gomorra: Ну так Минпромторг предложил запретить ввоз импортного медицинского оборудования. Чем вам не вклад в уничтожение россиян?
polikarpich 04 сентября 2018 | 11:15
А зачем? Ну, в смысле, предложил ужесточить. Для чего?
Что-то от этого улучшится, "более лучше" будет ВИЧ профилактироваться?
Или просто "предложили предложение"?
zdes_vam_ne_tut 04 сентября 2018 | 11:52
polikarpich: нет, не просто предложили предложение - под это "великое" дело надо будет создать очередной отдел, а у них жены-мужья-дети - большие специалисты по согласованиям и запретам
sneer1 04 сентября 2018 | 11:17
Чуть ли не первое место в мире по темпам распространения ВИЧ, - а они (в Минюсте, sic!!!) хотят поограммы согласовывать. Страна идиотов. Честное слово. Создается впечатление, что целью последних действий руководства страны является геноцид населения.
oksana63 04 сентября 2018 | 11:24
Очередная бомбежка Воронежа.
bamashka 04 сентября 2018 | 11:25
Зашла на этот портал правовых актов. Чтобы высказать своё мнение о проекте, надо заполнить "простыню" бессмысленных вопросов. Например, когда акт опубликован, с какого по какое число и т.д. Как на это посмотришь, сразу отпадёт желание полдня тратить на эту ахинею. Наши чинуши за столетия войны с народом такими продуманами стали! А проект - просто чистой воды людоедство, причём абсолютно бессмысленное.
compare 04 сентября 2018 | 11:29
не хотят сдавать "лидирующие" позиции в рейтинге заболеваемости этим недугом...