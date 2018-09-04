Минюст предложил ужесточить работу НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ и имеют иностранное финансирование

Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ и имеют иностранное финансирование. Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов. Минюст хочет, чтобы такие НКО сначала предоставляли в российские госорганы свои программы и другие документы о профилактике ВИЧ инфекции. Они будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу или согласуют или запретят. Организациям, нарушившим запрет, грозит ликвидация. Причём зарубежным финансированием предлагается считать средства, которые НКО получает не только от иностранных компаний, но и от граждан. От лиц без гражданства и даже от россиян, которые сами получают деньги из-за границы.

Предложение Минюста, чтобы ведомство получило право на запрет иностранных программ профилактики ВИЧ, сильно ударят по здоровью людей и рискам для них. Такое мнение «Эху» высказал директор фонда СПИД.Центр Антон Красовский.

Красовский добавил, что профилактика ВИЧ-инфекции – это уже устоявшийся в мире набор действий, который доказал свою эффективность.