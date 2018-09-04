Строительство домов для обманутых дольщиков может быть приостановлено
Из-за ужесточения законодательства, компаниям стало тяжелее финансировать проблемные объекты.
Неоднократно пострадавшие покупатели квартир могут пострадать еще раз – об этом риске бизнес-омбудсмену Борису Титову рассказали крупные российские девелоперы. Как пишут «Ведомости» проблема связана с законом, согласно которому средства, взятые у одних дольщиков, нельзя потратить на завершение проблемных объектов для других покупателей. Норма и раньше запрещала использовать деньги клиентов на цели, не связанные непосредственно со строительством их квартир, однако с 1 сентября ужесточился контроль. Единственный выход для компаний – достраивать на собственные средства.
В стране начитывается около 900 недостроенных объектов. Для решения проблемы власти стараются разными способами привлечь инвесторов. Предоставление участка, на котором девелопер строит новых объект для продажи, а с вырученных средств достраивает жилье обманутым дольщикам — одна из самых распространенных схем, но реализовать ее все сложнее.
По данным «Ведомостей» на сегодня обманутыми дольщиками в России признаны 34 тысячи человек.
Комментарии16
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kotbajune 04 сентября 2018 | 11:07
"Строительство домов для обманутых дольщиков может быть приостановлено"
Да уж, если обманывать, то до конца и вместе с государством!!!
tvitov66 04 сентября 2018 | 11:14
kotbajune: терпилы должны встать на колени и обращаться к нацЛидеру в должной позе, аки он боХ
olegleon 04 сентября 2018 | 11:25
kotbajune: нет, надо и остальных грабануть. даже тех, кто не участвовал в лохотроне
tv_victim 04 сентября 2018 | 11:08
"Ну тогда же они перестанут быть обманутыми дольщиками, не так ли? А допустить подмену понятий, как вы понимаете, мы не в праве", заявили в руководстве.....
democ 04 сентября 2018 | 11:17
Быть дольщиком в России - это большой риск. Неразвивающаяся экономика и зависимая от цен на нефть и газ, не предсказуемость принимаемых решений властями, большие колебания "деревянного" - все эти факторы должны останавливать россиян в участии долевого строительства. Но увы, наш народ не боится трудностей...
allasc 04 сентября 2018 | 11:17
назавем это ----- допустимыми потерями
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 11:17
Аплодисменты.
ivar1964 04 сентября 2018 | 11:18
Дольщики могут без проблем поехать в Крым - там тепло, там яблоки. Живи и радуйся!
timwlad90 04 сентября 2018 | 11:18
Строительство домов для обманутых дольщиков может быть приостановлено
Из-за ужесточения законодательства, компаниям стало тяжелее финансировать проблемные объекты.
Неоднократно пострадавшие покупатели квартир могут пострадать еще раз – об этом риске бизнес-омбудсмену Борису Титову рассказали крупные российские девелоперы. Как пишут «Ведомости» проблема связана с законом, согласно которому средства, взятые у одних дольщиков, нельзя потратить на завершение проблемных объектов для других покупателей. Норма и раньше запрещала использовать деньги клиентов на цели, не связанные непосредственно со строительством их квартир, однако с 1 сентября ужесточился контроль. Единственный выход для компаний – достраивать на собственные средства.
В стране начитывается около 900 недостроенных объектов. Для решения проблемы власти стараются разными способами привлечь инвесторов. Предоставление участка, на котором девелопер строит новых объект для продажи, а с вырученных средств достраивает жилье обманутым дольщикам — одна из самых распространенных схем, но реализовать ее все сложнее.
По данным «Ведомостей» на сегодня обманутыми дольщиками в России признаны 34 тысячи человек.
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Ну так ликвидировать так называемые якобы частные строительные компании и назначить государственных управляющих с государственными зарплатами для управленцев по тарифам армейского подразделения для обанкротившейся строительной компании.
Это произведёт смену элит в строительном бизнесе.
gomorra 04 сентября 2018 | 11:18
Да дольщики эти и так уже все поняли, они уже ничего и не ждут ))) За столько лет поняли,кому денежки отдали и кто все это крышует )) Прозрели.
tks 04 сентября 2018 | 11:24
Путинский парламент это безмозглое депутаньё, потерявшее всякую связь с реальностью, поэтому неудивительно, что творят они именно ублюдочные законы. Чтобы выслужиться перед Фюрером, а не решить проблему...
timwlad90 04 сентября 2018 | 11:29
tks: Путинский парламент это безмозглое депутаньё, потерявшее всякую связь с реальностью, поэтому неудивительно, что творят они именно ублюдочные законы. Чтобы выслужиться перед Фюрером, а не решить проблему...
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Ну вообще то не путинский парламент,но жидовский парламент либералов при жидовской театральной власти уверовал о полной безнаказоности для жидовского еврейского иудейского ворья.
Поэтому и надобно отстранять обанкротившегося жида еврея иудея от делов и отправлять в штрафной строительный батальон на армейский паёк.
В Израиле жидов алчных прям на дому размазывают по полу.
В США тоже самое делают.
remote456 04 сентября 2018 | 11:36
timwlad90: Если их размазывают по полу за алчность, значит в Израиле и США нет алчных жидов, а сплошь - филантропы и прозелиты. Вы еще забыли о роли протестантской сволочи добавить.
efilika 04 сентября 2018 | 11:24
из-за пенсионных махинаций провластных воров обмануты гораздо больше человек, а тут всего 34 000
rbelkin 04 сентября 2018 | 11:39
Проблема обманутых дольщиков серьёзнее чем кажется. Кто-то из серьёзных журналистов взялся бы за эту тему, мне кажется может получится довольно громкое расследование
kochar 04 сентября 2018 | 11:56
Обман везде и эта сфера не исключение.
В марте была возможность дольщикам это всё поменять и решить этот вопрос.
Увы...