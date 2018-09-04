"Строительство домов для обманутых дольщиков может быть приостановлено"

Из-за ужесточения законодательства, компаниям стало тяжелее финансировать проблемные объекты.

Неоднократно пострадавшие покупатели квартир могут пострадать еще раз – об этом риске бизнес-омбудсмену Борису Титову рассказали крупные российские девелоперы. Как пишут «Ведомости» проблема связана с законом, согласно которому средства, взятые у одних дольщиков, нельзя потратить на завершение проблемных объектов для других покупателей. Норма и раньше запрещала использовать деньги клиентов на цели, не связанные непосредственно со строительством их квартир, однако с 1 сентября ужесточился контроль. Единственный выход для компаний – достраивать на собственные средства.

В стране начитывается около 900 недостроенных объектов. Для решения проблемы власти стараются разными способами привлечь инвесторов. Предоставление участка, на котором девелопер строит новых объект для продажи, а с вырученных средств достраивает жилье обманутым дольщикам — одна из самых распространенных схем, но реализовать ее все сложнее.

По данным «Ведомостей» на сегодня обманутыми дольщиками в России признаны 34 тысячи человек.