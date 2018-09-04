Следователи СКР повторно допросили в Центральноафриканской республике водителя съёмочной группы, убитой в стране
Российские следователи повторно допросили в Центральноафриканской республике водителя съёмочной группы Орхана Джемаля, убитой в стране. Расследовать гибель трёх журналистов будут на более высоком уровне.
Сотрудники Следственного комитета ознакомились в Центральной Африке с материалами уголовного дела, дополнительно осмотрели машину, в которой ехали российские журналисты, а также другие вещественные доказательства. Правда так и неясно, к каким предварительным выводам пришли следователи. Ничего не сообщила Светлана Петренко и о том, что выяснилось после нового допроса местного водителя. Представитель СК лишь сказала, что теперь российские следователи будут теснее взаимодействовать с коллегами из Центральноафриканской республики. Дело также передадут на вышестоящий уровень.
Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африке в конце июля. Они планировали снять фильм о ВЧК Вагнера совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского. Официальная версия гибели – ограбление съемочной группы. Однако в ЦУР считают, что журналисты стали жертвами спланированной операции.
Ходорковский на прошлой неделе перестал финансировать ЦУР. Бизнесмен пояснил, что на продюсерской группе центра лежит частичная ответственность за выбор связного при подготовке командировки журналистов в Африку. Главред ЦУР Андрей Коняхин ушёл в отставку и сказал, что будет искать убийц съемочной группы как независимый корреспондент.
Комментарии11
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tom_tom 04 сентября 2018 | 11:04
Страна, в которой надо ещё уговаривать людей. чтобы те вышли 9 числа против повышения их пенсионного возраста, просто обречена.
patrikk_1 04 сентября 2018 | 11:16
Российские следователи повторно допросили в Центральноафриканской республике водителя съёмочной группы Орхана Джемаля, убитой в стране...
Если уж кого и допрашивать, то главного подозреваемого в этом деле - Мишку Ходорковского и не удалённо по Ватсапу или Скайпу, а выкрасть его из Лондона и допросить в ярославский ИК-1.
olegleon 04 сентября 2018 | 11:05
"Главред ЦУР Андрей Коняхин ушёл в отставку и сказал, что будет искать убийц съемочной группы как независимый корреспондент. "
вангую: "я установил, что их убил Вагнер по приказу Кремля"
yralez 04 сентября 2018 | 11:05
Надо его в РФ вывезти.....тут он никуда не денется.
Расскажет то, что надо.......когда узнает бутылку из плод шампанского.
Обрисует арабов -убийц как нужно
srk2658lu 04 сентября 2018 | 11:17
//Расследовать гибель трёх журналистов будут на более высоком уровне.//
На более высоком?
На каком?
condor00 04 сентября 2018 | 11:39
srk2658lu: Самый высокий уровень тот, который решает в пользу так называемой политической целесообразности. Что в переводе на русский язык означает палку о двух концах. И тот, который осознанно выбирает этот путь (тот же Ходорковский, к примеру), думает, что второй конец палки не будет задействован (расчёт на авось). А если и будет, то только рикошетом. Просчитался...
srk2658lu 04 сентября 2018 | 11:47
condor00: Зачем фантазировать?
Более высокий уровень означает не простые следователи СКР, а "важняки" из СКР и ФСБ...
condor00 04 сентября 2018 | 11:53
srk2658lu: Верно! Но именно им позволено решать не так, как есть, а так, как надо кому-то выше.
ss2020 04 сентября 2018 | 11:24
повторно...!? это хорошо! теперь надо по СУЩЕСТВУ!)))
aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 11:35
Пригожин накормит взаимодействующие СК, к скрепоносному не ходи.
kochar 04 сентября 2018 | 11:51
"...Правда так и неясно, к каким предварительным выводам пришли следователи..."
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Вот и весь ответ.