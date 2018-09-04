Следователи СКР повторно допросили в Центральноафриканской республике водителя съёмочной группы, убитой в стране

Российские следователи повторно допросили в Центральноафриканской республике водителя съёмочной группы Орхана Джемаля, убитой в стране. Расследовать гибель трёх журналистов будут на более высоком уровне.

Сотрудники Следственного комитета ознакомились в Центральной Африке с материалами уголовного дела, дополнительно осмотрели машину, в которой ехали российские журналисты, а также другие вещественные доказательства. Правда так и неясно, к каким предварительным выводам пришли следователи. Ничего не сообщила Светлана Петренко и о том, что выяснилось после нового допроса местного водителя. Представитель СК лишь сказала, что теперь российские следователи будут теснее взаимодействовать с коллегами из Центральноафриканской республики. Дело также передадут на вышестоящий уровень.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африке в конце июля. Они планировали снять фильм о ВЧК Вагнера совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского. Официальная версия гибели – ограбление съемочной группы. Однако в ЦУР считают, что журналисты стали жертвами спланированной операции.

Ходорковский на прошлой неделе перестал финансировать ЦУР. Бизнесмен пояснил, что на продюсерской группе центра лежит частичная ответственность за выбор связного при подготовке командировки журналистов в Африку. Главред ЦУР Андрей Коняхин ушёл в отставку и сказал, что будет искать убийц съемочной группы как независимый корреспондент.