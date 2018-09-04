Тайфун Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет, движется в сторону Сахалина
Из-за тропического циклона уже отменены более 600 авиарейсов в Японии. Власти настаивают на эвакуации 300 тысяч жителей крупного портового города Кобе. Остановлено движение поездов между Хиросимой и Осакой.
В Приморье направлены дополнительные силы МЧС. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 160 километров в час, а порывы превышают 200 километров в час. Высота волн может превысить 12 метров.
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