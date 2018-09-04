Недавно созданное Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов, предупреждением экстремизма и борьбой с наркоманией. Об этом говорится проекте Положения о новой структуре, которое в ближайшее время должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РБК.

ГВПУ также возьмёт под контроль телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда», а также будет взаимодействовать с другими федеральными и региональными СМИ. По данным РБК, предложение вернуть в армию идеологию принадлежит лично министру обороны. Аналогичная структура существовала в Советской Армии, где пропагандой занимались военные комиссары, политруки и замполиты.