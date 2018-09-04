Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов
Недавно созданное Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов, предупреждением экстремизма и борьбой с наркоманией. Об этом говорится проекте Положения о новой структуре, которое в ближайшее время должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РБК.
ГВПУ также возьмёт под контроль телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда», а также будет взаимодействовать с другими федеральными и региональными СМИ. По данным РБК, предложение вернуть в армию идеологию принадлежит лично министру обороны. Аналогичная структура существовала в Советской Армии, где пропагандой занимались военные комиссары, политруки и замполиты.
Комментарии41
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zloy_sok 04 сентября 2018 | 11:35
Фильмы о борьбе с наркоманией выпускает Министерство обороны.....Угу, а кондитерская фабрика учебник по лечению шизофринии.
podwodnik 04 сентября 2018 | 11:37
"... Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов ...".
У Мединского хлеб отбирают. Сколько им надо "панфиловцев" нарисовать - 388? Мединский нарисует, только платите.
ss2020 04 сентября 2018 | 11:37
деньги есть... и их надо осваивать... и как можно скорее...!))) и важнейшим является кино!)))