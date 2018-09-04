В Новосибирске чиновники попросили бизнесменов помочь с явкой на предстоящих выборах губернатора
Об этом заявил местный коммерсант, который обратился с жалобой в избирательную комиссию. Прокуратура начала проверку, сообщает ТАСС. Ранее «Znak.com» сообщал о том, что администрация первомайского района Новосибирска попросила предприятия отчитаться об участии своих сотрудников в выборах губернатора.
Соответствующее обращение подписал зам.главы района по экономике и доходам Евгений Бурков. Чиновники подтвердили подлинность документа и заявили, что не видят в нём ничего противозаконного.
Комментарии6
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oneoretwo 04 сентября 2018 | 10:38
...это, значится, нанять бандитов, чтобы согнали скотину к урнам ?
juche 04 сентября 2018 | 10:42
300 тысяч росгвардейцев совсем обнаглели, работать не хотят
albert_streiselkuchen 04 сентября 2018 | 10:52
Ни черта власть без жульничества и подлога не может. Вообще-то это преступление. Но сажают за "лайки"
tv_victim 04 сентября 2018 | 10:39
Не, тут без силовиков не обойтись....
neon999 04 сентября 2018 | 11:09
Бизнес в стране остался на 90% крупный, сильно коррумпированный и замазанный
во всех мыслимых грехах. То, что он будет еще и инструмент политического спектакля "выборы" уже сильно ему карму не испортит. Все равно всех надо сажать вместе
с чиновниками.
bamashka 04 сентября 2018 | 11:27
Чиновников, незнающих правовые акты РФ, следует немедленно снимать с работы!