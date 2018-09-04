В Новосибирске чиновники попросили бизнесменов помочь с явкой на предстоящих выборах губернатора

Об этом заявил местный коммерсант, который обратился с жалобой в избирательную комиссию. Прокуратура начала проверку, сообщает ТАСС. Ранее «Znak.com» сообщал о том, что администрация первомайского района Новосибирска попросила предприятия отчитаться об участии своих сотрудников в выборах губернатора.

Соответствующее обращение подписал зам.главы района по экономике и доходам Евгений Бурков. Чиновники подтвердили подлинность документа и заявили, что не видят в нём ничего противозаконного.