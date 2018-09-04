Жителя Чечни Азамата Байдуева, выданного России Польшей, задержали по подозрению в участии в незаконном вооружённом формировании. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе чеченского МВД. Там заявили, что информация о похищении Байдуева на соответствует действительности, а сам он, якобы, признался, что ездил в Сирию и вступил в ряды боевиков.



Байдуев был депортирован из Польши в Россию 31 августа. В Польше он получил убежище в 2007 году, а затем переехал в Бельгию. Там его задержали в прошлом году по подозрению в возможной причастности к подготовке терактов. Подозрения не подтвердились, но мужчину вернули в Польшу.