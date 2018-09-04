Дело об убийстве журналистов в Центральноафриканской Республике будет расследоваться на более высоком уровне

Дело об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике будет расследоваться на более высоком уровне. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По её словам, российские специалисты, командированные в ЦАР, получили возможность участвовать в следственных действиях и ознакомиться с материалами дела. Они осмотрели автомобиль, на котором передвигались Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, а также повторно допросили водителя.

Следователям также предоставили возможность ознакомиться с вещественными доказательствами.