Дело об убийстве журналистов в Центральноафриканской Республике будет расследоваться на более высоком уровне
Дело об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике будет расследоваться на более высоком уровне. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По её словам, российские специалисты, командированные в ЦАР, получили возможность участвовать в следственных действиях и ознакомиться с материалами дела. Они осмотрели автомобиль, на котором передвигались Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, а также повторно допросили водителя.
Следователям также предоставили возможность ознакомиться с вещественными доказательствами.
Комментарии22
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luger_max_otto 04 сентября 2018 | 10:35
Ага, с привлечением выписанных колдунов вуду и закапыванием куриных костей под газон у здания СКР...
zemljanka 04 сентября 2018 | 10:55
Кто же им поверит?
zemljanka 04 сентября 2018 | 10:57
Хорошо идёт международное расследование.
Надеются прикрыть?
andy66 04 сентября 2018 | 11:42
Кремль усиленно делает вид, будто убийство находится в его юрисдикции....
А ЦАР вообще еще существует как назависимое государство?
mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 10:35
На ещё более высоком уровне?
Неужели сам нацдилер вылетит в цар?
jblack2 04 сентября 2018 | 10:40
Допросить так же стоит господина Ходорковского и руководителя т.н. ЦУР, заславших покойных журналистов в Африку.
olegleon 04 сентября 2018 | 10:41
куда уж выше?!
mikluho_m 04 сентября 2018 | 10:53
olegleon: могли РПЦ передать. Они ближе к богу.
oneoretwo 04 сентября 2018 | 10:45
...ну, теперь дело пойдет: всех - в джунги и под стволы...
...правда, если никто не просверлит какую незапланированную дырочку...
agamasat 04 сентября 2018 | 10:46
т.е. изучение доступных фактов потребовало прикрытия более высокого уровня на россии?
byaka50 04 сентября 2018 | 10:54
Найти способ прикрыть своих.
neon999 04 сентября 2018 | 10:56
Сначала не хотели расследовать напрочь. А теперь, видно, решили, потоптаться на крови и под это дело кого-нибудь обвинить. Например, скажут, что "эксперты проанализировали вещдоки " и "неоспоримые свидетельства" указывают на чью-нибудь вину: например, американских спецслужб, Украины или даже Ходорковского.
vedma2017 04 сентября 2018 | 10:57
Интересно, все следы замели ?
croaker 04 сентября 2018 | 11:00
У нас все нераскрытые или не до конца раскрытые (т.е.замятые) убийства расследовались на самом высоком уровне.
vasya_von_smetankin 04 сентября 2018 | 11:02
Интересно, журналистов тоже сбил украинский лётчик Волошин, выпустив из набортного "Бука" испанского диспетчера Карлоса?
y3emen1 04 сентября 2018 | 11:07
vasya_von_smetankin: да эти журналисты самоубились в украине, а несвежие трупы самоприехали в цар, чтобы вове навредить
kapkina 04 сентября 2018 | 11:07
Пригожин курирует следствие...
y3emen1 04 сентября 2018 | 11:10
kapkina: и он же доказательства "стряпает"
jetsam 04 сентября 2018 | 11:14
как только дело передается на "высокий уровень" =
так сразу даже намеки на следы преступников пропадают.
уже можно заменять грубое "иди на х..." на вежливое "перейди на более высокий уровень".
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 11:20
Вы не поняли. Более высокий уровень, это когда следователей переселят в хостел без тараканов.
klukvik 04 сентября 2018 | 11:31
" будет расследоваться на более высоком уровне" - что гарантирует 100% глухарь!
zemljanka 04 сентября 2018 | 11:38
klukvik: глухарь - провалился...
И замести следы уже не выйдет.