84 процента российских компаний готовы продать свои активы
84 процента российских компаний готовы продать свои активы. Их пугают напряжённые отношения между Россией и Западом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опросы аудиторско-консалтинговой группы «Барометр уверенности компаний». Вложиться в новые проекты готовы 32 процента инвесторов.
Исследование проводилось весной и совпало с введением США апрельских санкций.
Комментарии6
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polsan 04 сентября 2018 | 10:07
Больше Ада.... может они за бесценок отдадут! )))
luger_max_otto 04 сентября 2018 | 10:11
А кто готов заплатить за то, чтобы оказаться под юрисдикцией чекистов?
seryj_wolk 04 сентября 2018 | 10:09
Продать-то они готовы, да с покупателями туго. Вести законный бизнес в стране беззакония желающих нет.
mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 10:11
Объявляется большая распродажа российских активов!
Желающие купить, выстраивайтесь в очередь!
yralez 04 сентября 2018 | 10:14
В смысле готовы продать свои пассивы.....анусы..
Воно чо.......чем патриотизм то обернулся.
ЛГБТ сообществом.
democ 04 сентября 2018 | 10:15
С учётом количества желающих продать (почему то вспоминается "... всё, что нажито честным трудом...") свой бизнес, пора устраивать аукцион, который и покажет, что стоят эти активы. Многим, в таком случае, и на билет за границу не хватит.