Некоторые российские банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры

Это вызвано массовым вбросом фальшивых денег, пишут «Ведомости».

Ущерб, нанесённый мошенниками, ещё до конца не установлен. Но уже ясно, что речь о нескольких миллионах рублей убытков на банк, пишут Ведомости. О серьёзной проблеме издание узнало от сотрудников двух крупных финансовых организаций. По их словам о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр в российские банкоматы предупредил их производитель. Американская компания NCR. Проблема затронула только аппараты, оснащённые старыми устройствами проверки купюр, пишет газета. Многие банки на время перестали принимать пятитысячные банкноты. И теперь специалисты перенастраивают программное обеспечение устройств. Один из банкиров назвал вброс редкостью. И предположил, что найти виновных будет трудно, поскольку фальшивые купюры в устройствах смешаны с подлинными. Сбербанк на запрос Ведомостей не ответил.

В ВТБ заверили, что их банкоматы надёжно защищены. В ряде других банков сообщили, что нашли уязвимость и сразу прекратили приём наличных. Они отмечают, что банкоматов со старыми устройствами у них немного.



Похожий случай был в 2013 году. Тогда крупнейшие банки после появления большого числа фальшивых пятитысячных рублевых купюр перестали их принимать их в своих банкоматах в Московском регионе.