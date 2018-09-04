Каждый 50-й кандидат, выдвинутый на предстоящие выборы, имеет судимость
Статьи разные – от кражи и побоев, до подделки документов и захвата заложников.
В единый день голосования в стране будут избраны более 3,5 тысяч депутатов разных уровней. В регистрационные комиссии документы подали более 50 тысяч человек. По подсчетам РБК, около двух процентов кандидатов привлекались к уголовной ответственности. При этом большинство претендентов, имеющих судимость – среди самовыдвиженцев. От партий в этой категории лидируют КПРФ и «Яблоко» — был осужден примерно каждый 30-й представитель фракции.
Самые частые преступления, за которые привлекались претенденты на депутатские кресла – кражи. Далее следуют побои и умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести, а также хулиганство. Более редкая для этого случая статья: фальсификация избирательных документов – по ней были осуждены всего пятеро, трех из них до выборов не допустили. Кандидатом в Заксобрание Ульяновской области стал человек, ранее привлеченный к ответственности за захват заложника.
80 процентов кандидатов в депутаты указали в анкетах, что их судимость погашена или снята, другие оставили этот вопрос без разъяснений.
Комментарии14
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traxau_okurka 04 сентября 2018 | 10:04
А что еще ожидать от страны, которой руководит вор?
gordy 04 сентября 2018 | 10:09
"Вышли мы все из народа,
Дети судьбы роковой.
"Братский союз и свобода"-
Вот наш девиз боевой"?
patrikk_1 04 сентября 2018 | 10:10
Каждый 50-й кандидат, выдвинутый на предстоящие выборы, имеет судимость. Статьи разные – от кражи и побоев, до подделки документов и захвата заложников...
Ну, если судимость снята, то в чём проблема? У жидоарийского фюрерка Алёшки Навального, к примеру, по-моему две уголовки и хренова туча административных судимостей
balamuto 04 сентября 2018 | 10:13
В списке «Единой России» на муниципальных выборах в республике Алтай нашли 55 бывших уголовников и рецидивистов.
Партия «Единая Россия» выдвинула список претендентов на муниципальных выборах в республике Алтай. Журналистам удалось выяснить, что целый ряд кандидатов имеют, мягко говоря, подмоченную репутацию.
Как сообщает портал Una Cultura, 55 кандидатов из предложенного единороссами списка оказались ранее судимы. Причем проблемы с законом у некоторых были весьма серьезные, а другие привлекались к уголовной ответственности несколько раз.
Среди наиболее часто встречающихся статей – кражи и другие имущественные преступления, а также хулиганство. Однако встречаются и более серьезные дела об изнасиловании и организации преступного сообщества. Имеется даже «экзотическое» разбирательство об угоне воздушного судна, водного или железнодорожного транспорта.
Чемпионом по проблемам с законом среди предложенных кандидатов стал Амыр Калташев, который имеет сразу пять судимостей, из которых три непогашенные. Его привлекали за кражи, незаконное вторжение в жилище и преступление, связанное с наркотиками.
Некоторые из ранее судимых кандидатов претендуют на выборные должности не в первый раз. Например, ранее судимый за хулиганство Никита Санин ранее возглавлял Улаганский район республики. По этой же статье привлекался и спикер райсовета Евгений Чильчинов..
tom_tom 04 сентября 2018 | 10:13
До сих пор вертится в голове фраза из твита НТВ, что траурная процессия в Донецке аплодировала и скандировала СПАСИБО. Одному мне кажется, что не всё в ней так однозначно?
mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 10:06
Хорошо, что не судили по докладу Марины Салье самого дорогого для российского народонаселения человека!
Иначе кто бы сейчас поднимал страну с колен и обеспечивал рост величия Отчизны?
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 10:09
А каждый 1 й ПОКА не имеет.
tv_victim 04 сентября 2018 | 10:10
Клептократия, фигли!
vasya_von_smetankin 04 сентября 2018 | 10:11
Власть берут канкретные пацаны!
platonnekafrin 04 сентября 2018 | 10:13
Отсталые люди эти кандидаты. Лихие девяностые Путин прогнал без возврата. Теперь, воровать по крупному, убивать и насиловать разрешается после того, как изберёшься.
pravdatut 04 сентября 2018 | 10:16
Маловато, видимо, в остальных снята судимость?
yralez 04 сентября 2018 | 10:17
Нужен строгий отбор, только достойных.......ранее тыривших бюджетные средства.
И тут опять нет конкурентов едрисситам.
Опять побядят !
democ 04 сентября 2018 | 10:17
Остальные ещё пока не "засветились". "Нет не больных, есть только не дообследованные"
wuwer 04 сентября 2018 | 10:18
Вся шваль лезет порулить баранами