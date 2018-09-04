Каждый 50-й кандидат, выдвинутый на предстоящие выборы, имеет судимость

Статьи разные – от кражи и побоев, до подделки документов и захвата заложников.

В единый день голосования в стране будут избраны более 3,5 тысяч депутатов разных уровней. В регистрационные комиссии документы подали более 50 тысяч человек. По подсчетам РБК, около двух процентов кандидатов привлекались к уголовной ответственности. При этом большинство претендентов, имеющих судимость – среди самовыдвиженцев. От партий в этой категории лидируют КПРФ и «Яблоко» — был осужден примерно каждый 30-й представитель фракции.

Самые частые преступления, за которые привлекались претенденты на депутатские кресла – кражи. Далее следуют побои и умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести, а также хулиганство. Более редкая для этого случая статья: фальсификация избирательных документов – по ней были осуждены всего пятеро, трех из них до выборов не допустили. Кандидатом в Заксобрание Ульяновской области стал человек, ранее привлеченный к ответственности за захват заложника.

80 процентов кандидатов в депутаты указали в анкетах, что их судимость погашена или снята, другие оставили этот вопрос без разъяснений.