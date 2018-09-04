Итальянская актриса Орнелла Мутти заявила, что хочет получить российское гражданство

Слухи о этом появились ещё 2 года назад. Однако теперь Мути лично сообщила подробности в интервью ТАСС. Она рассказала, что у неё есть квартира в России, она прописана в Москве. Актриса напомнила о своих русских корнях. Дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой. Ещё в нашем роду есть певица. Возможно из-за русских корней наша семья такая артистичная, сказала Мути.

Актриса приехала в Москву для участия в балете «Хрустальный дворец», премьера которого пройдёт в Кремлёвском дворце 10 сентября. Она исполнит роль императрицы Анны Иоановны.