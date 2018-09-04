Итальянская актриса Орнелла Мутти заявила, что хочет получить российское гражданство
Слухи о этом появились ещё 2 года назад. Однако теперь Мути лично сообщила подробности в интервью ТАСС. Она рассказала, что у неё есть квартира в России, она прописана в Москве. Актриса напомнила о своих русских корнях. Дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой. Ещё в нашем роду есть певица. Возможно из-за русских корней наша семья такая артистичная, сказала Мути.
Актриса приехала в Москву для участия в балете «Хрустальный дворец», премьера которого пройдёт в Кремлёвском дворце 10 сентября. Она исполнит роль императрицы Анны Иоановны.
Комментарии18
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dotore79 04 сентября 2018 | 09:36
А внучка будет певичкой при Путине.
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:52
dotore79: согласно сложившихся скреп и традиций наш нацЛидер без сексскандала не даёт ... пачпорта престарелым актерам. Вот когда её обвинят в домогательствах, тогда вэлком ту раша!
noxepy_88 04 сентября 2018 | 09:37
Ахахаа! Вот интересно, теперь, когда Ахеджакова посетила Крым, да ещё там гастролировала, её внесут в базу Миротворца?
kryimzdick 04 сентября 2018 | 09:47
noxepy_88: Ты у нас спрашиваешь? Спроси Миротворец.
kir_pich_101 04 сентября 2018 | 09:38
Старушку забывать стали, сниматься не зовут, пиар любой ценой!
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:56
kir_pich_101: Западу нужны стартапы, а нашей сверхдержаве и сарпёры сгодятся
mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 09:38
Кремлежулики нашли и подкупили ещё одну выжившую из ума старую дуру.
А ведь была когда-то симпатичной актрисой.
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:54
mikhail_spb_: Мутти посмотрела последнее обращение нацЛидера и поняла где можно добыть самый качественный ботекс
neyexo 04 сентября 2018 | 09:42
какой никакой пиар
работает
vladimir1967 04 сентября 2018 | 09:47
Россия это место сбора выживших из ума старперов
balamuto 04 сентября 2018 | 09:50
vladimir1967: И сбитых летчиков..)))
nikolaitschi 04 сентября 2018 | 09:52
Деньги платят, почему бы и не поехать. Я бы в Ла Скала за хорошие деньги согласился играть даже кресло императрицы. Люблю Италию!
ser_gey_love_roff 04 сентября 2018 | 09:55
Настоящий артист должен быть слегка с прип@зцой, так что ничего удивительного.
dilevski1973 04 сентября 2018 | 09:57
С налогами что то не так у тёти.
andre_klimov 04 сентября 2018 | 10:10
dilevski1973:
В 2008-ом она была осуждена и приговорена к 2,3 млн евро штрафа за неуплату налогов. В 2015-ом - снова судили и она получила 8 месяцев за мошенничество.
Так что по совокупности приговоров она, конечно, не Депардьё - но тоже тянет на звание "друга России"ю
Одно непонятно - она столько лет была "гражданскойсупругой" одного из ведущих итальянских пластических хирургов. Она и его тоже привезёт? Он клинику откроет в Гольяново? :)
jamba 04 сентября 2018 | 10:00
Дать, и тот же день, командировать артисткой в Сызрань, в местный театр;))))
ramses333 04 сентября 2018 | 10:03
"Актрисса напомнила о своих русских корнях".
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Бабушка... Дедушка... А Мутко ей кем приходится? Вот на кого надо делать основную ставку.
eduard53 04 сентября 2018 | 10:16
Мож, у нас - лучшие в мире элитные дома престарелых, а мы и не знаем?