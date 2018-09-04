Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ
Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ и имеют иностранное финансирование. Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов. Минюст хочет, чтобы такие НКО сначала предоставляли в российские госорганы свои программы и другие документы о профилактике ВИЧ инфекции. Они будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу или согласуют или запретят. Организациям, нарушившим запрет, грозит ликвидация.
Причём зарубежным финансированием предлагается считать средства, которые НКО получает не только от иностранных компаний, но и от граждан. От лиц без гражданства и даже от россиян, которые сами получают деньги из-за границы.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 09:40
Кремлежулики решили, что пусть проклятое народонаселение поскорее передохнет?
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 09:53
Выгнать всех. Не нужны ваши таблетки от спида русскому человеку. У них есть зеленка и кора дуба.
curhatuy6 04 сентября 2018 | 09:58
Скоро будут шерстить тех, кто хоть один иностранный язык знает:(((
allasc 04 сентября 2018 | 10:02
у РПЦ какая программа по ВИЧ????