Россия заключила контракт на поставку в США новой партии ракетных двигателей РД-181 для американских ракет «Антарес»
Россия заключила контракт на поставку в США новой партии ракетных двигателей РД-181 для американских ракет носителей типа «Антарес». Как сообщает «КоммерсантЪ», Химкинское НПО «Энергомаш» подписало контракт с американской компанией «Орбитал АТК». Документ был подписан прошлым летом, сумма контракта не раскрывается. Срок его исполнения до 2021 года.
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что переговоры проходили на фоне непростых отношений Москвы и Вашингтона, но Россия, несмотря на политические разногласия не планирует разрывать взаимовыгодное сотрудничество с США.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 09:36
Если американцы откажутся от росдвигателей, то кому эти двигатели будут нужны?
Так что рагозинцы-батутчики обеспечены американским финансированием ещё на три года.
Можно назвать их иностранными агентами.
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:41
mikhail_spb_: значит наши западные партнеры и дружественный блок НАТО пополнят свою группировку разведывательных и пр. спутников двойного назначения #такпобедим
seryj_wolk 04 сентября 2018 | 09:46
tvitov66: Для антисанкций кишка оказалась тонка. А как грозились! Любо-дорого смотреть на это было.
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:49
seryj_wolk: Для антисанкций существуют сироты, пенсионеры и целый город-миллионщик: Воронеж!
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 10:12
Отлично!
А... "что там у хохлов"?? )))) Ничего?? )))
Ах, да... у них новое бандеровские приветствие для своего пушечного мяса: "Сала украине!" Ахахаххахахахаааа! )))))
Опрыскивает мрази шухевича. ))))
seva1223 04 сентября 2018 | 10:19
blinorozhiy_chmo: Перестаньте публиковать такие тупые посты, вас выгонят с работы!
noxepy_88 04 сентября 2018 | 09:41
mikhail_spb_: Отличная логика, поросёночек)))))) Очень показательная для демократических либералов. Типа, если я откажусь от воздуха, то на хрен он нужен, ага?
viktorova 04 сентября 2018 | 09:36
//Россия, несмотря на политические разногласия не планирует разрывать взаимовыгодное сотрудничество с США.//
Рогозин - женщина с пониженной социальной ответственностью.
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 09:36
Антисанкции уже не? передумали себе в ногу стрелять?
neyexo 04 сентября 2018 | 09:39
Значит:
Это хорошо.
А вот космическое такси, которое заработает в обход наших ракет Союз в следующем году - плохо, но статистику безопасности Союзов ему еще предстоит наработать (всего- 40 лет надо)
piterjanis 04 сентября 2018 | 09:42
так Бапченко заявил,что Америке не нужны двигатели.Кто врёт?
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:46
piterjanis: "зеленые деньги не пахнут" - заявил Рогозин и сполоснул руки в ведре, где только что утопил очередную таксу ...
kryimzdick 04 сентября 2018 | 09:43
Куда ж мы без Омерики
ivar1964 04 сентября 2018 | 09:43
А сколько "патриотов" здесь вопили: "Не дадим двигатели!" Что теперь "не дадим"?
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 09:56
ivar1964: балалайку.
kara 04 сентября 2018 | 09:43
мне интересно, что будет если в этих двигателях будет просверлено отверстие?
seryj_wolk 04 сентября 2018 | 09:51
kara: Этот двигатель будет последним, который рфия кому-нибудь и когда-нибудь продаст.
vertinskiy68 04 сентября 2018 | 09:56
kara: Будете ещё меньше кушать с семьёй, а проклятые пиндосы неустойку и страховку получат.
allasc 04 сентября 2018 | 09:52
а может проще Трампа позвать на царствование????? зачем эти хитрости все геополитические
yralez 04 сентября 2018 | 09:55
Последнее , что удалось втюхать США.
Остался еще навоз......людской.
vladimir1967 04 сентября 2018 | 10:06
Единственное что мы можем предложить штатам это двигатели разработки середины прошлого века.
allasc 04 сентября 2018 | 10:07
vladimir1967: были еще сироты..... но навар был маленький, а деньги брать както некошерно......
josephine 04 сентября 2018 | 10:08
Рогозин, а как же батут с метлой? Врагам России ракетные двигатели продаешь? Да ты национал-предатель! )
eduard53 04 сентября 2018 | 10:19
Звиняюсь за мою неосведомлённость, но как же тогда непримиримо-жёсткие
санкции-контрсанкции и т.п. зомби-херня для поднадзорного населения?