Россия заключила контракт на поставку в США новой партии ракетных двигателей РД-181 для американских ракет «Антарес»

Россия заключила контракт на поставку в США новой партии ракетных двигателей РД-181 для американских ракет носителей типа «Антарес». Как сообщает «КоммерсантЪ», Химкинское НПО «Энергомаш» подписало контракт с американской компанией «Орбитал АТК». Документ был подписан прошлым летом, сумма контракта не раскрывается. Срок его исполнения до 2021 года.

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что переговоры проходили на фоне непростых отношений Москвы и Вашингтона, но Россия, несмотря на политические разногласия не планирует разрывать взаимовыгодное сотрудничество с США.