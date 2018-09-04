Мария Шарапова и Роджер Федерер покидают Открытый Чемпионат США по теннису после поражений в четвертом круге
Это ее, однако не смутило, ну а Шараповой, которая, напротив здесь частый гость не помогло. Она 8 раз совершила двойные ошибки на подаче и допустила 38 не вынужденных ошибок. Раньше она компенсировала это активной игрой и мощью, но на этот раз восполнить обычные пробелы было нечем. Маша проиграла в двух сетах и смогла взять лишь 7 геймов в общей сложности. Закончил выступления в Нью-Йорке и легендарный 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который уступил довольно скромному сопернику австралийцу Джону Миллману, К своим 29 годам он не выиграл ни одного турнира и для него эта победа важнее любого финала. В лучшем случае он добирался в Нью-Йорке до третьего круга.
Сегодня свои четвертьфинальные матчи на турнире сыграют Серена Уильямс и Рафаэль Надаль.
Комментарии4
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gonduras_on_colyma 04 сентября 2018 | 09:09
Заметка какая-то сумбурная.
Упоминаются Надаль, Федерер, Шарапова, Уильямс.
С первым двумя всё ясно - они 1й и 2й номера мужского рейтинга.
А вот Шарапова 22-я, а Уильямс 26-я.
Причём здесь они?
patrikk_1 04 сентября 2018 | 09:12
Мария Шарапова и Роджер Федерер покидают Открытый Чемпионат США по теннису после поражений в четвертом круге...
Под ручку и прихрамывая?
kazlevich1949 04 сентября 2018 | 09:34
Если образно сказать о игре Шараповой, ну скажем в параллели через игру поло, то такое чувство, что в первой игре поле лошади превратили в сплошные ямы и ухабы, а после игры это поле не прибрали и не выровняли, и вышли на это поле следующие команды... и тут та-а-акое началось. Я таки это к тому из области мистики американца Эдгара Кейси, что, Мария Юрьевна в сухом остатке сама себе же в этой игре и проиграла, именно такое поле "не отформатированное" и досталось Шарапова от какого-то "шутника" развлекавшегося в прямом эфире ТВ с предыдущей парой на этом корте? С материализацией "Солярисом" Станислава Лема не поспоришь.... Чудеса в стиле Эдгара Кейси?!
jetsam 04 сентября 2018 | 10:11
Карла молодец.
и себе подарок на день рождения - выбила мельдоний с турнира :)
маленькая рембо (когда бандану завязывает).