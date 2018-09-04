Мария Шарапова и Роджер Федерер покидают Открытый Чемпионат США по теннису после поражений в четвертом круге...

Это ее, однако не смутило, ну а Шараповой, которая, напротив здесь частый гость не помогло. Она 8 раз совершила двойные ошибки на подаче и допустила 38 не вынужденных ошибок. Раньше она компенсировала это активной игрой и мощью, но на этот раз восполнить обычные пробелы было нечем. Маша проиграла в двух сетах и смогла взять лишь 7 геймов в общей сложности. Закончил выступления в Нью-Йорке и легендарный 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который уступил довольно скромному сопернику австралийцу Джону Миллману, К своим 29 годам он не выиграл ни одного турнира и для него эта победа важнее любого финала. В лучшем случае он добирался в Нью-Йорке до третьего круга.

Сегодня свои четвертьфинальные матчи на турнире сыграют Серена Уильямс и Рафаэль Надаль.