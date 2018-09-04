Минюст предлагает жёстче контролировать НКО, которые связанные с иностранными программами борьбы с ВИЧ

Основной удар направлен на некоммерческие организации, которые проводят профилактику ВИЧ-инфекции или планируют это делать. Такие структуры Минюст хочет заставить согласовывать с властями программы по борьбе с заболеванием, которые финансируют из-за границы. Представителям НКО, если закон примут, придётся в течение трёх дней представить органу исполнительной власти документы, связанные с проектами по профилактике ВИЧ. Чиновники будут рассматривать их месяц. После этого решат выдавать согласие на работу такой организации или нет. Отказ должен быть мотивирован, подчёркивается в законопроекте. Если НКО в случае отказа продолжит деятельность, её могут ликвидировать. В Минюсте считают, что такая мера позволит эффективнее контролировать в России работу по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, когда её проводят за счёт финансирования из-за рубежа.

Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Между тем уже четыре фонда, которые в России занимаются профилактикой ВИЧ, были признаны Минюстом иностранными агентами, отмечает телерадикорпорация BBC.

В Москве в прошлом году на 20 процентов выросло число ВИЧ-инфицированных. Эти цифры в июле привёл Минздрав, на него ссылался РБК. При этом в целом по стране заболеваемость ВИЧ снижается второй год подряд, отмечали в ведомстве.