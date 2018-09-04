Минюст предлагает жёстче контролировать НКО, которые связанные с иностранными программами борьбы с ВИЧ
Основной удар направлен на некоммерческие организации, которые проводят профилактику ВИЧ-инфекции или планируют это делать. Такие структуры Минюст хочет заставить согласовывать с властями программы по борьбе с заболеванием, которые финансируют из-за границы. Представителям НКО, если закон примут, придётся в течение трёх дней представить органу исполнительной власти документы, связанные с проектами по профилактике ВИЧ. Чиновники будут рассматривать их месяц. После этого решат выдавать согласие на работу такой организации или нет. Отказ должен быть мотивирован, подчёркивается в законопроекте. Если НКО в случае отказа продолжит деятельность, её могут ликвидировать. В Минюсте считают, что такая мера позволит эффективнее контролировать в России работу по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, когда её проводят за счёт финансирования из-за рубежа.
Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Между тем уже четыре фонда, которые в России занимаются профилактикой ВИЧ, были признаны Минюстом иностранными агентами, отмечает телерадикорпорация BBC.
В Москве в прошлом году на 20 процентов выросло число ВИЧ-инфицированных. Эти цифры в июле привёл Минздрав, на него ссылался РБК. При этом в целом по стране заболеваемость ВИЧ снижается второй год подряд, отмечали в ведомстве.
Комментарии10
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igorrrpadlowitchs 04 сентября 2018 | 09:06
Чем больше завалим своих, тем пуще нас будут чужие бояться! На том стояла и стоит рашка!
ajsenev 04 сентября 2018 | 09:10
Совсем сбрендили! Вместо того. чтобы удвоить, лучше удесятерить финансирование борьбы с этой чудовищной заразой, они ставят палки в колеса тем, кто реально работает в этом направлении. Шизофрения!
luger_max_otto 04 сентября 2018 | 09:15
Никакая не шизофрения, а принцип- "нехай дохнут, державе затрат меньше".
zor 04 сентября 2018 | 09:31
ajsenev: Борьба со СПИДом отрицательно сказывается на экономической составляющей пенсионной реформы.
Излеченые от СПИДа будут доживать до пенсии и получать (о ужас!)свою пенсию.
НКО борьбы со спидом ведут подрывную экономическую деятельность,путем излечение больных российских граждан.
balamuto 04 сентября 2018 | 09:52
ajsenev: Пенсионная реформа в действии.
pro_hanov 04 сентября 2018 | 09:07
Нацлидер ночами не спит, бьётся с пенсионерами, всё думает как бы облегчить бюджет, а тут какие-то вражеские НКО больных СПИДом хотят спасать! Это не патриотично и нагружает бюджет.
platonnekafrin 04 сентября 2018 | 09:10
Етить их мать! "Головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные".
i_c_e 04 сентября 2018 | 09:22
И это правильно. Получают деньги не знамо у кого и тратят как хотят. Причём на какой-то ВИЧ — одним словом «агенты». После уплаты всех налогов должны тратить как прикажут. Сеть платных дорого надо расширять? А армию модернизировать?
Надо наказание ещё для принимающих эту помощь ввести. Уголовную. И собирать деньги на лечение только через ТВ: «мальчику Антону срочно требуется 300 000 рублей на лечение редкого заболевания — шлите кто сколько может через СМС...»
oleg_andreevich 04 сентября 2018 | 09:25
Минюст считает это политической деятельностью? Серьёзно???
podwodnik 04 сентября 2018 | 09:31
Ишь чего удумали - лечить нас за свои деньги! У нас не забалуешь! Мы вон бруснички пожевали рядом с горными козлами в Туве, и как новенькие работать до 80-ти без всяких либеральных ВИЧей.