Президиум Мосгорсуда рассмотрит сегодня кассационные жалобы на решение о заключении под стражу Павликовой и Дубовик

Президиум Мосгорсуда рассмотрит сегодня кассационные жалобы на решение о заключении под стражу Анны Павликовой и Марии Дубовик.

Ранее защита Марии Дубовик попросила Следственный комитет и Генеральную прокуратуру прекратить дело из-за отсутствия состава преступления. Об этом «Эху» рассказывала адвокат Карина Москаленко.

По делу «Нового величия» проходят десять человек. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества. По словам адвокатов, показания на участников организации дал штатный сотрудник ФСБ, состоявший в «Новом величии» под псевдонимом Руслан Д.