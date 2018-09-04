Президиум Мосгорсуда рассмотрит сегодня кассационные жалобы на решение о заключении под стражу Павликовой и Дубовик
Президиум Мосгорсуда рассмотрит сегодня кассационные жалобы на решение о заключении под стражу Анны Павликовой и Марии Дубовик.
Ранее защита Марии Дубовик попросила Следственный комитет и Генеральную прокуратуру прекратить дело из-за отсутствия состава преступления. Об этом «Эху» рассказывала адвокат Карина Москаленко.
По делу «Нового величия» проходят десять человек. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества. По словам адвокатов, показания на участников организации дал штатный сотрудник ФСБ, состоявший в «Новом величии» под псевдонимом Руслан Д.
Комментарии3
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balamuto 04 сентября 2018 | 09:28
С новосельем тебя Руслан.Д.!
fmsf FMSF 04 сентября 2018 | 09:55
Стана бесчисленных лишений,
Страна ужасных катастроф.
Страна, где убивают честных
И возвышают подлецов!?
ivfn 04 сентября 2018 | 10:09
fmsf:
Род занятий
любитель статистики
Место работы
пенсионер
город
Россия, Снежинск
Пенсионер ,а ума так нехрена и не набрался.