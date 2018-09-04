84 процента российских компаний готовы продать свои активы

Их пугают напряжённые отношения между Россией и Западом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опросы аудиторско-консалтинговой группы «Барометр уверенности компаний». Вложиться в новые проекты готовы 32 процента инвесторов.

Исследование проводилось весной и совпало с введением США апрельских санкций.