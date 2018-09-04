84 процента российских компаний готовы продать свои активы
Их пугают напряжённые отношения между Россией и Западом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опросы аудиторско-консалтинговой группы «Барометр уверенности компаний». Вложиться в новые проекты готовы 32 процента инвесторов.
Исследование проводилось весной и совпало с введением США апрельских санкций.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 04 сентября 2018 | 08:53
Ну дык, грамотная политика вождя, который всех переигрывает - ведёт к нищете.
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:31
traxau_okurka: Наш нацЛидер ведет сверхдержаву от пуБЕДЕ к пуБЕДЕ и главное что никогда не ошибается!
tv_victim 04 сентября 2018 | 08:56
Инвестиционный климат, фигли...
viktorova 04 сентября 2018 | 08:57
Еще бы покупателя найти на все эти активы...
polsan 04 сентября 2018 | 09:28
viktorova: совершенно верно! ) Да и к тому ж представьте себе какая будет цена на эти активы, если сразу все компании выставят на торги.
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:34
polsan: какие-же это активы, если не берут по бросовым ценам - это уже пассивы!
neyexo 04 сентября 2018 | 09:44
viktorova:
- Твоим колпачком только ловить головастиков... Ищи дурака.
("Буратино")
balamuto 04 сентября 2018 | 09:00
Готовы распродать Родину на корню. Патриоты, мля.
tvitov66 04 сентября 2018 | 09:36
balamuto: Родина, это то место, где продолжается РОД - у наших ПУтриотичных заПУкинцев детки и внучки проживают исключительно в странах вероятного противника
vasya_von_smetankin 04 сентября 2018 | 09:03
Игрь Иваныч и соратники благодарственно потирают руки, предвкушая.
vilingrad 04 сентября 2018 | 09:07
Чекист у власти- слон в лавочке с фарфором
tunis 04 сентября 2018 | 09:13
Ну дык - либо имперское величие, превратим всех в радиоактивный пепел, нафиг этот мир, раз в нем нет места вот такой бандитской России, или живём по законам, тратим деньги на науку, медицину, играем в шахматы а не в Чапаева.
Но это трудно, тут работать надо, куда проще достать автомат, и с русской усмешкой, прикрывшись телами детей и женщин, от пуза, как в Донбассе, та-та-та-та!
В ответ-то стрелять не будут, чтоб может хоть кто из детей выжил.
Вот тут величие русского мира, пиндосам проклятым и не снилось!!
blahovdav 04 сентября 2018 | 09:16
А где же записные путлеровские свинки, пообсуждать такие радостные новости из Росии?? Аа, на соседней ветке укропа Бабченко мочат....
redka17 04 сентября 2018 | 09:16
Это обещанный президентом экономический прорыв.
bagarius_goonch 04 сентября 2018 | 09:24
Конец еврейского либерастизма. Некому продать свои дутые достижения.
Может быть наконец ВСЕМ станет ясно, как дарили их "глобализаторы" и сторонники отмены жесточайших наказаний за экономические преступления. Теперь последует террор для коньяка.
piter_ug 04 сентября 2018 | 09:36
Агент Плешивый скоро уже может отчитываться об успешном выполнении задания Госдепа.
sbk 04 сентября 2018 | 09:47
План Путина?
nikolaitschi 04 сентября 2018 | 09:57
Вот это и есть настоящий итог деятельности Путина. Родина людям стала мачехой.