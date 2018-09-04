Компанию Натали Турс исключили из федерального реестра туроператоров. Это открывает путь к запуску механизма компенсации ущерба пострадавшим, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Ингосстрах начал приём заявлений на страховую выплату от клиентов Натали Турс, сообщил представитель компании агентству ТАСС. Общая сумма ответственности страховщика достигает ста миллионов рублей.