Компанию Натали Турс исключили из федерального реестра туроператоров
Компанию Натали Турс исключили из федерального реестра туроператоров. Это открывает путь к запуску механизма компенсации ущерба пострадавшим, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Ингосстрах начал приём заявлений на страховую выплату от клиентов Натали Турс, сообщил представитель компании агентству ТАСС. Общая сумма ответственности страховщика достигает ста миллионов рублей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.