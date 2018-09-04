Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит иск ФСО к актеру Леониду Ярмольнику

Ранее в ДТП с участием ведомственного автомобиля виновником признали Ярмольника. Структура хочет взыскать с него около 800 тысяч рублей, страховка, якобы, не покрыла весь ремонт.

Это требование обусловлено корыстным интересом ФСО. Такое мнение ранее высказал сам Леонид Ярмольник.

Авария произошла в октябре 2016-ого года на Кутузовском проспекте, в ней участвовало четыре автомобиля, никто из людей не пострадал.