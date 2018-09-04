Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит иск ФСО к актеру Леониду Ярмольнику
Ранее в ДТП с участием ведомственного автомобиля виновником признали Ярмольника. Структура хочет взыскать с него около 800 тысяч рублей, страховка, якобы, не покрыла весь ремонт.
Это требование обусловлено корыстным интересом ФСО. Такое мнение ранее высказал сам Леонид Ярмольник.
Авария произошла в октябре 2016-ого года на Кутузовском проспекте, в ней участвовало четыре автомобиля, никто из людей не пострадал.
Комментарии1
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olegleon 04 сентября 2018 | 08:44
судя по сумме ущерба машина ФСО разбита в хлам, но при этом сотрудники не пострадали.