«Ньюйоркер» отозвал своё приглашение на политический форум, которое было направлено ранее экс-помощнику Трампа Беннону

Американский журнал «Ньюйоркер» отозвал своё приглашение на общественно-политический форум, которое было направлено ранее бывшему помощнику Трампа Стивену Беннону. Об этом в Твиттере написал главный редактор журнала Дэвид Ремник.

Накануне после того, как стало известно о приглашении Беннона, несколько известных в США деятелей шоу-бизнеса заявили, что они в таком случае на форум не придут. В их числе актёр Джим Керри, продюсер Джад Апатоу и комик Петтон Освальт.

Главный редактор «Ньюйоркера» сказал, что изменил своё мнение по поводу приглашения Беннона, так как тот является сторонником превосходства белой расы и антисемитом. Ремник добавил, что возьмёт интервью у бывшего помощника Трампа, но в другой обстановке – не на сцене форума. Беннон, в свою очередь, заявил, что главный редактор, столкнувшись с протестом, продемонстрировал, что является бесхребетным