Тайфун Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет, движется в сторону Сахалина

Из-за тропического циклона уже отменены более 600 авиарейсов в Японии. Власти настаивают на эвакуации 300 тысяч жителей крупного портового города Кобе. Остановлено движение поездов между Хиросимой и Осакой.

В Приморье направлены дополнительные силы МЧС. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 160 километров в час, а порывы превышают 200 километров в час. Высота волн может превысить 12 метров.