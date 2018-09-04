Токио выразило протест Москве из-за мероприятий, посвящённых годовщине окончания Второй Мировой войны
Токио выразило протест Москве из-за мероприятий, посвящённых годовщине окончания Второй Мировой войны, которые прошли на островах южной части Курильской гряды. «Усиление военного присутствия России на четырёх северных островах расходятся с позицией Японии. Подобное неприемлемо», — заявил журналистам секретарь кабинета министров правительства Ёсихидэ Суга.
Комментарии3
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olban82 04 сентября 2018 | 08:24
Логика - очень ОК. Американские базы на их территории - нормально. Усиление военного присутствия России на своей территории - не нормально.
vezdehod 04 сентября 2018 | 08:38
Россия хочет "дружить" с сопредельными странами. только таким путём - "Кузькину мать вам в зубы".
blahovdav 04 сентября 2018 | 08:48
olban82: Логика - очень ОК. Американские базы на их территории - нормально. Усиление военного присутствия России на своей территории - не нормально. \\\ А что, нынешняя Япония страна-агрессор?? Или все таки неадекватная здоровенная, агрессивная бабища, с ядерными кулаками, лезущая со своими уличными сортирами в огород к соседям??