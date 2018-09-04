Токио выразило протест Москве из-за мероприятий, посвящённых годовщине окончания Второй Мировой войны, которые прошли на островах южной части Курильской гряды. «Усиление военного присутствия России на четырёх северных островах расходятся с позицией Японии. Подобное неприемлемо», — заявил журналистам секретарь кабинета министров правительства Ёсихидэ Суга.