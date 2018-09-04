Многие банкоматы в России перестали принимать пятитысячные купюры

Это связано с масштабной атакой фальшивомонетчиков, сообщает газета «Ведомости»

. По её данным, банки потеряли миллионы рублей из-за массового вброса в банкоматы на территории России фальшивых пятитысячных купюр. От действий мошенников пострадали устройства, оснащённые старыми системами проверки. Специалисты отрасли рассказали, что редко сталкиваются с подобными вбросами.

Поймать злоумышленников будет сложно, так фальшивые деньги перемешались в устройствах с настоящими. Техслужбы банков сейчас занимаются перенастройкой программного обеспечения принимающих устройств, но это займёт время.