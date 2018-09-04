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08:15, 04 сентября 2018

Многие банкоматы в России перестали принимать пятитысячные купюры

Это связано с масштабной атакой фальшивомонетчиков, сообщает газета «Ведомости»
. По её данным, банки потеряли миллионы рублей из-за массового вброса в банкоматы на территории России фальшивых пятитысячных купюр. От действий мошенников пострадали устройства, оснащённые старыми системами проверки. Специалисты отрасли рассказали, что редко сталкиваются с подобными вбросами.

Поймать злоумышленников будет сложно, так фальшивые деньги перемешались в устройствах с настоящими. Техслужбы банков сейчас занимаются перенастройкой программного обеспечения принимающих устройств, но это займёт время.

Комментарии

6

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ivanov356 04 сентября 2018 | 08:20

Или с возможной денежной реформой.

vezdehod 04 сентября 2018 | 08:35

Твёрдую валюту не подделывают, а Такую можно.

sasass 04 сентября 2018 | 08:22

Российские ламповые ЧИПы не распознают фальшивые монеты...)))

cromwel 04 сентября 2018 | 08:26

Ой, каждый раз выпуская новую купюру Центробанк до усрачки хвастается степенями защиты, мол наша купюра крутая и хрен кто ее подделает!

ostapbey 04 сентября 2018 | 08:37

ходовая это не пятихатка уже а пититысячная??
Так и питидисити уже не забаром в ходу..
Массово!!!
Даже..

andy66 04 сентября 2018 | 08:47

они евро хотят )))

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