Многие банкоматы в России перестали принимать пятитысячные купюры
Это связано с масштабной атакой фальшивомонетчиков, сообщает газета «Ведомости»
. По её данным, банки потеряли миллионы рублей из-за массового вброса в банкоматы на территории России фальшивых пятитысячных купюр. От действий мошенников пострадали устройства, оснащённые старыми системами проверки. Специалисты отрасли рассказали, что редко сталкиваются с подобными вбросами.
Поймать злоумышленников будет сложно, так фальшивые деньги перемешались в устройствах с настоящими. Техслужбы банков сейчас занимаются перенастройкой программного обеспечения принимающих устройств, но это займёт время.
Комментарии6
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ivanov356 04 сентября 2018 | 08:20
Или с возможной денежной реформой.
vezdehod 04 сентября 2018 | 08:35
Твёрдую валюту не подделывают, а Такую можно.
sasass 04 сентября 2018 | 08:22
Российские ламповые ЧИПы не распознают фальшивые монеты...)))
cromwel 04 сентября 2018 | 08:26
Ой, каждый раз выпуская новую купюру Центробанк до усрачки хвастается степенями защиты, мол наша купюра крутая и хрен кто ее подделает!
ostapbey 04 сентября 2018 | 08:37
ходовая это не пятихатка уже а пититысячная??
Так и питидисити уже не забаром в ходу..
Массово!!!
Даже..
andy66 04 сентября 2018 | 08:47
они евро хотят )))