Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста Карины Цуркан

Бывший член правления холдинга «Интер РАО» обвиняется в шпионаже. Лефортовский суд ранее продлил срок содержания Цуркан под стражей до 14 ноября, и теперь защита рассчитывает оспорить это решение. Из-за того, что дело находится под грифом секретно, достоверных сведений о нем немного.

Адвокат Иван Павлов написал в Facebook, что следствие считает Цуркан агентом молдавских спецслужб. В 2015 году она якобы получила некий проект документа Минэнерго о действиях российских энергетических компаний в части международного сотрудничества, а затем передала его Молдове.

Есть и другие версии преследования бывшего топ-менеджера «Интер РАО». Источники РБК говорили, что Цуркан подозревают в передаче Румынии информации о переговорах по поводу поставок электричества на территорию Крыма и Донбасса. Между тем, по данным собеседников РИА Новости, уголовное дело построено вокруг передачи информации о строительстве АЭС «Аккую» в Турции.

По статье о шпионаже Цуркан грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Свою вину она не признает.