Президиум Мосгорсуда рассмотрит жалобы двух фигуранток дела «Нового величия»

Между тем накануне появились новые подробности об участниках организации. Анна Павликова и Мария Дубовик, чье содержание в СИЗО спровоцировало в Москве акцию «Марш матерей», сейчас находятся под домашним арестом. Следователи сами вышли с ходатайством о смягчении меры пресечения, объяснив это окончанием основных следственных действий.

Однако жалобы обвиняемых были направлены до этого решения, поэтому решение Мосгорсуда на судьбе девушек едва ли отразится. Портал Znak.com сообщил накануне о возможном участии в «Новом величии» некой Ольги Пшеничниковой, которую недавно видели на акции Национально-освободительного движения.

Она под ником «Кошка» призывает родственников через мессенджер встретиться и отказаться от помощи правозащитников. Издание также ознакомилось с программой «Нового величия» и фрагментами переписки участников, в частности Руслана Д, которого называют внедренным агентом ФСБ. Именно он говорил о необходимости применения насилия, в том числе против приезжих, хотя две девушки и остальные фигуранты выступали против подобных методов политической борьбы. Всего по делу обвиняется девять человек.