Президиум Мосгорсуда рассмотрит жалобы двух фигуранток дела «Нового величия»
Между тем накануне появились новые подробности об участниках организации. Анна Павликова и Мария Дубовик, чье содержание в СИЗО спровоцировало в Москве акцию «Марш матерей», сейчас находятся под домашним арестом. Следователи сами вышли с ходатайством о смягчении меры пресечения, объяснив это окончанием основных следственных действий.
Однако жалобы обвиняемых были направлены до этого решения, поэтому решение Мосгорсуда на судьбе девушек едва ли отразится. Портал Znak.com сообщил накануне о возможном участии в «Новом величии» некой Ольги Пшеничниковой, которую недавно видели на акции Национально-освободительного движения.
Она под ником «Кошка» призывает родственников через мессенджер встретиться и отказаться от помощи правозащитников. Издание также ознакомилось с программой «Нового величия» и фрагментами переписки участников, в частности Руслана Д, которого называют внедренным агентом ФСБ. Именно он говорил о необходимости применения насилия, в том числе против приезжих, хотя две девушки и остальные фигуранты выступали против подобных методов политической борьбы. Всего по делу обвиняется девять человек.
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ivfn 04 сентября 2018 | 08:45
Агент-трансгендер по прозвищу "Кошка". Дело "Нового величия" обрастает интригующими подробностями. На этой неделе «Новая газета» со ссылкой на Максима Пашкова, адвоката Марии Дубовик, сообщила — в ряды активистов движения была внедрена некая Ольга Пшеничникова, в прошлом ее звали Андрей, она была мужчиной, работала программистом и даже отслужила в армии.