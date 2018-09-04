Компанию «Натали Турс» исключили из федерального реестра туроператоров
Это открывает путь к запуску механизма компенсации ущерба пострадавшим, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ростуризм убрал из федерального реестра три крупнейших компании, которые работали под брендом «Натали Турс». По причине аннулирования туроператором всех своих заказов и туристических услуг с 4-го июля, пояснили в ведомстве. Таким образом, компанию лишают права работать в сфере выездного туризма, отмечает ТАСС. Пару месяцев назад «Натали Турс» из-за финансовых сложностей перестала отправлять клиентов, отменив все оплаченные поездки, а продажу новых остановила. Глава «Натали Турс» Владимир Воробьёв тогда заверил, что с октября она возобновит работу. Долг оператора перед туристами и партнёрами достигает полтора миллиарда рублей, отмечает «Росбалт». Общее число пострадавших около 30-ти тысяч. Исключение из реестра туроператоров означает запуск механизма компенсации ущерба пострадавшим. Но большинство клиентов им воспользоваться не смогут, сказала «Интерфаксу» представитель Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она пояснила: финансовых гарантий компаний просто не хватит, чтобы полностью возместить потери клиентов. Руководство «Натали Турс» сегодня обсудит с юристами исключение из реестра. Ингосстрах начал приём заявлений на страховую выплату от клиентов «Натали Турс», сообщил представитель компании агентству ТАСС. Общая сумма ответственности страховщика достигает ста миллионов рублей.
Комментарии1
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blindpew_33 04 сентября 2018 | 08:29
Жаль, хорошая была компания.
Но в последние годы цены у неё стали неконкурентные. Видимо, подкосил крах Трансаэро.