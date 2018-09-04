Итальянская актриса Орнелла Мути хочет получить российское гражданство
Она утверждает, что является резидентом России, прописана в Москве, ее бабушка и дед — родом из Петербурга. Мути исполнит роль императрицы Анны Иоановны в спектакле «Хрустальный дворец». Премьера — десятого сентября в Кремлевском дворце. Ранее суд в Италии признал Мутти виновной в подделке документов. В 2010 году она оформила себе поддельный больничный и отменила спектакль ради ужина с Владимиром Путиным.
Комментарии19
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ts 04 сентября 2018 | 07:50
Этим мошенникам, убегающим от налогов, Россия предоставляет гражданско в первую очередь. Ещё одна аферистка... Рамзан, готовь квартиру...
ltvjrhfn2 04 сентября 2018 | 08:03
ts:
не просто мошенница, люди шепчутся что она воевала в дебальцево снайпером у сепаров!!!
vikwlad 04 сентября 2018 | 08:05
Старухе Мути, наверное, 60 стукнуло, и она рассчитывает на халявную пенсию в России.
tvitov66 04 сентября 2018 | 08:30
vikwlad: она глянула каким розовощёким малышом смотрится наш нацЛидер в свои 65 и поняла где дарыжат лучшим в мире ботексом
vezdehod 04 сентября 2018 | 08:41
Все дряхлая публика стремится в Россию, в надежде получать "большую" пенсию.
neitral_n 04 сентября 2018 | 07:56
Кому нужна эта старая вешалка? Молоденькие уже подоспели!)))))
maestro_air 04 сентября 2018 | 07:58
Колбасная иммиграция
bazilgu 04 сентября 2018 | 08:10
А мне совсем не нравится, что гражданство России в ускоренном порядке получают алкоголики, мошенницы, мастера мордобоя и прочая шушера. И что-то не видно среди соискателей российского гражданства ученых, писателей или высоко квалифицированных рабочих.
alexakimfaa 04 сентября 2018 | 08:44
bazilgu: Всё элементарно.просто - мошенник мошенника видит издалека...Чего тут удивляться...
viktorova 04 сентября 2018 | 08:10
//В 2010 году она оформила себе поддельный больничный и отменила спектакль ради ужина с Владимиром Путиным.//
Рабоче-крестьянские гены...
klukvik 04 сентября 2018 | 08:11
Мутти и Пути....
ze_danil 04 сентября 2018 | 08:14
неужели квартира в Мордовии таки найдёт свово хозяина (хозяйку)?
irinakingsize1 04 сентября 2018 | 08:19
\\В 2010 году она оформила себе поддельный больничный и отменила спектакль ради ужина с Владимиром Путиным.\\
Видимо, старушка итальянского кино решила, что теперь он обязан на ней жениться или хотя бы гражданство дать.
Кстати, на примерах всех этих иностранных селебрити можно убедиться, что не такая уж и сильная медицина за бугром. Снижение когнитивных функций наступает примерно так же, как и в России. Сомнительная радость жить в таком состоянии дольше...
zztop1960 04 сентября 2018 | 08:22
Орнелла Родилась 9 марта 1955 года в Риме, Италия. Её отец — неаполитанец, мать — балтийская немка из Эстонии.
yakuzya 04 сентября 2018 | 08:31
Как жить после этого? Женщинам вообще пофигу на личность мужчины, на его внешность, моральные качества? Главное статус? Такая красивая с такими .... и валерьянки нет. Эфирной. Как жить?
ex_ex 04 сентября 2018 | 08:34
Надо ее выдать замуж за Сигала, и тогда будет воссоединение семьи.
cromwel 04 сентября 2018 | 08:36
Она хочет жить в Страна Советов! (к/ф"Дежавю)
cromwel 04 сентября 2018 | 08:41
Вскоре все жулики и старые пердуны переметнуться в рашку чтоб налоги не платить. Но потом как Депардье рванут обратно. Кто не успеет пойдут в ряды протестующих против пенсионных реформ.
alexakimfaa 04 сентября 2018 | 08:42
А должность министра культуры в правительстве Мордовии вакантна?..Так,туда её,как в своё время Депардье..И валенки ей серые....И без права выезда в течении 5 лет....