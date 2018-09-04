Минпромторг предлагает расширить перечень медицинских изделий, импорт которых в Россию запрещен

Под запрет могут попасть аппараты искусственной вентиляции легких, воздушные стерилизаторы, оториноскопы, тонометры внутриглазного давления и функциональные медицинские кровати. В министерстве уже подготовлен проект соответствующего постановления правительства. Дмитрий Медведев не раз заявлял, что кабмин не станет отказываться от импорта оборудования, пока не будет полностью уверен в наличии аналогичных предложений на российском рынке. Сейчас под запретом на ввоз находятся более 100 медицинских изделий.