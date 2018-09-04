Минпромторг предлагает расширить перечень медицинских изделий, импорт которых в Россию запрещен
Под запрет могут попасть аппараты искусственной вентиляции легких, воздушные стерилизаторы, оториноскопы, тонометры внутриглазного давления и функциональные медицинские кровати. В министерстве уже подготовлен проект соответствующего постановления правительства. Дмитрий Медведев не раз заявлял, что кабмин не станет отказываться от импорта оборудования, пока не будет полностью уверен в наличии аналогичных предложений на российском рынке. Сейчас под запретом на ввоз находятся более 100 медицинских изделий.
Комментарии25
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practolog 04 сентября 2018 | 07:51
Да пусть и разовые перчатки запретят, с ними одна морока. Мы врачи-проктологи народ не брезгливый - голыми руками в любую задницу без вазелина влезем.
tvitov66 04 сентября 2018 | 08:38
practolog: вот тут мы, вместе с РПЦ МП, вас поддержим - в любом православном храме продаются молитвословы, где есть молитвы от всех болезней! Там же есть большой выбор свечей и лампад ... и отпоют не за дорого #такпобедим
igorrrpadlowitchs 04 сентября 2018 | 07:51
Сдохнут всё, но Западу мы нагадим!!! Сколько ж в россии путина дерьма наверх выбралось! Но самое страшное , что народ это молчаливо сносит- тупость уверенно шагает по стране!
luger_max_otto 04 сентября 2018 | 08:07
Пенсионный возраст увеличить, медтехнику запретить. Лозунг простой- сдохни до пенсии для блага кооператива "Озеро"!
А по мне- хутинскую банду на пуй. Это мягко так.
tvitov66 04 сентября 2018 | 08:46
Дожил до пенсии - поддержал проклятый Запад
#такпобедим
ansata 04 сентября 2018 | 07:52
Ну а в ЦКБ УДП РФ закупать оборудование чьего производства будете?
tv_victim 04 сентября 2018 | 07:55
ansata: Отечественного. Только отечество у них другое.
shoorah 04 сентября 2018 | 07:56
ansata: В ДНР развитая промышленность, если послушать Максима Шевченко))
tv_victim 04 сентября 2018 | 07:59
shoorah: Жаль только, что теперь не будет великолепной медицинской техники из ДНР.... Заграница, все-таки.
roony 04 сентября 2018 | 08:13
ansata:
В ЦКБ одни лохи лечатся, а Путино-Сечины любят себя и лечаться только в Германии или в Штатах .
yralez 04 сентября 2018 | 07:54
Есть ли хоть одно министерство в РФ, которое не воюет со своим населением ?
Конечно, в путинской ОПГ оно было бы лишним
seva1223 04 сентября 2018 | 07:55
Правильно, здоровью граждан ничего не угрожает, в России уже давно есть заменители превосходящие все западные аналоги: подорожник, боярышник, народов севера начинают массово производить шаманские бубны, которые были вытеснены низкокачественными но более дешовыми западными аналогами....
irinakingsize1 04 сентября 2018 | 08:13
seva1223: С шаманскими бубнами это хорошая затея. Пошаманил, побубнил и добрая половина мужского населения аккурат к 65 годкам выходит в астрал. И всем хорошо делается...
y3emen1 04 сентября 2018 | 07:56
чё то у нас народонаселения народилось, надо демографию улучшать
tks 04 сентября 2018 | 08:04
Обыкновенный путизм.
klukvik 04 сентября 2018 | 08:08
БОТОКС запретите. вот Вова взвоет))
roony 04 сентября 2018 | 08:09
Вот это правильно, вот это по-нашему !
А нечего еще и до пенсии доживать,
Совсем народ обнаглел, даже успевают на пенсию выйти !
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 08:11
Забота о гражданине великой державы. СРЕПЫ у.ли
byaka50 04 сентября 2018 | 08:14
Это называется саботаж.
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 08:14
В 1945 победили же врага без всякого этого дерьма. Вот и сейчас побеждайте. А минпромторг и в Израиле полечится.
zkotor 04 сентября 2018 | 08:27
Ну коль терпилы ссыкуны терпят над собой неприкрытый геноцид оккупантов трофейщиков то и Х с ними. Странно, что вова им пенсии вовсе не отменил, судя по мизерному протесту они бы и полную отмену стерпели бы
cromwel 04 сентября 2018 | 08:33
Решили бомбежкой одного Воронежа не отделаетесь! Пусть все население передохнет. А сами то конечно за кордон к врагам лечиться поедут.
krysodav2 04 сентября 2018 | 08:43
Кто видел в ЦКБ №1 наше "отттечччественное" оборудование и медикfменты!?
scimitar 04 сентября 2018 | 08:48
Там всех бешеная собака покусала в Минпромторге?
zor 04 сентября 2018 | 08:48
Пенсионная реформатолько тогда будет экономически эффективна,когда наибольшее колличество населения не доживет до пенсии или сразу помрет выйдя на пенсию.
Поэтому пенсионная реформа носит комплексный характер:
1.увеличение возраста выхода на пенсию
2.запрет на ввоз лекарств
3.запрет на ввоз медоборудования
4.закрытие больниц и поликлиник
Народ с пониманием относится к действиям партии и правительства.