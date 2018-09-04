В РПЦ обеспокоены участием Шнурова и Басты в качестве наставников в телешоу «Голос»
Как заявил в эфире телеканала «Спас» представитель Московской Патриархии Александр Щипков, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко «талантливые» люди», но у них «очень сильно хромает качество языка». Представитель РПЦ пояснил, что имеет в виду не только матерную лексику, которой пользуются музыканты, но и «вообще их тексты и разговоры на публике».
Комментарии9
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igorrrpadlowitchs 04 сентября 2018 | 07:44
Конечно, что шнур и уж тем более баста это еще те певцы)), но не свиньям в рясах указывать как петь и кому судить о пении!
vikwlad 04 сентября 2018 | 08:17
Попам надо иль трусы надеть, иль крест снять.
kara 04 сентября 2018 | 07:48
они больше не будут!
gvs 04 сентября 2018 | 07:49
В качестве наставников больше подойдут епископы Тихон и Варсонофий )))
vladislav 04 сентября 2018 | 07:51
А не пошла бы эта рпц с куда подальше со своими советами???
wrk 04 сентября 2018 | 07:56
Лучше бы потерей украинской кефалии озаботились бы.
klukvik 04 сентября 2018 | 08:15
значит все таки Шнура за трапезой слушают))
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 08:23
Давно попы с колоколен не летали.
sasass 04 сентября 2018 | 08:41
Странно , что РПЦ не туда лезет , а лезть надо в Киев и там спасать православию ....