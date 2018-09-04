Законодательство в области персональных данных требует уточнения

Нынешняя ситуация в этой сфере затрудняет развитие разных сфер, в частности журналистики. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. По его словам, в ближайшее время необходимо будет пересмотреть, что вообще в себя включают и под собой подразумевают персональные данные. В то же время Волин считает, что России не нужен новый закон о СМИ.