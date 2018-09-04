Законодательство в области персональных данных требует уточнения
Нынешняя ситуация в этой сфере затрудняет развитие разных сфер, в частности журналистики. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. По его словам, в ближайшее время необходимо будет пересмотреть, что вообще в себя включают и под собой подразумевают персональные данные. В то же время Волин считает, что России не нужен новый закон о СМИ.
Комментарии1
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tks 04 сентября 2018 | 08:00
Поправки, изменения, дополнения, уточнения... А совсем отменить весь этот бред не пробовали?