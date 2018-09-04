Кирилл Серебренников и его защита завершили ознакомление с делом «Седьмой студии»

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат режиссера Дмитрий Харитонов, соответствующий протокол был подписан накануне. Одновременно защита подала следователю ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский должен подписать протокол о завершении изучения материалов дела сегодня. После того, как с делом ознакомятся все обвиняемые, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.