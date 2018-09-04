Причиной утечки кислорода на МКС стала трещина в корпусе корабля «Союз МС-09»

Как сообщил РИА информированный источник в ракетно-космической отрасли, трещина образовалась из-за производственного брака еще на Земле, и уже известно, кто несет за это ответственность. Перед испытанием на герметичность трещину удалось скрыть, заделав ее специальным клеем. Но она проявилась через два месяца в космосе. В «Роскосмосе» ТАСС заявили, что выводы о причинах утечки делать преждевременно.