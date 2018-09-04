Причиной утечки кислорода на МКС стала трещина в корпусе корабля «Союз МС-09»
Как сообщил РИА информированный источник в ракетно-космической отрасли, трещина образовалась из-за производственного брака еще на Земле, и уже известно, кто несет за это ответственность. Перед испытанием на герметичность трещину удалось скрыть, заделав ее специальным клеем. Но она проявилась через два месяца в космосе. В «Роскосмосе» ТАСС заявили, что выводы о причинах утечки делать преждевременно.
Комментарии27
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opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 07:23
Гнать главного батутиста на все четыре стороны!
koltak76_ 04 сентября 2018 | 07:34
opiatnovyi63: Хряк же заявил, что враги дырочку просверлили, возможно прямо из космоса!
alexey65 04 сентября 2018 | 07:42
koltak76_: Без инопланетян не обошлось.
Нужно создать комиссию и включить в нее Кирсана Илюмжинова.
Он у нас главный специалист по инопланетянам.
avp235 04 сентября 2018 | 08:49
"...шпион отвинтил контрагайку".
/Манго-Манго/
igorrrpadlowitchs 04 сентября 2018 | 07:41
opiatnovyi63: трещина , которая разделяет задницу прошла у таких, как рогозин и через всю голову- вот основная причина всех проблем в российском космосе!
chan_kay_3 04 сентября 2018 | 08:23
opiatnovyi63: И дзюдоиста...
roony 04 сентября 2018 | 07:27
Кто главный виновник - там и коню понятно , с приходом Рогозина в космическую промышленность всех спецов разогнали, набрал родню тупоголовую и давай брак гнать ...
mikescholar 04 сентября 2018 | 07:29
Ах Обама, ах шалун!
ansata 04 сентября 2018 | 07:30
Жаль. А мне так нравилась версия рогозина о космическом бурении с внешней стороны неуверенной рукой..
alexey65 04 сентября 2018 | 07:44
ansata: "Да. Были демоны. Не отрицаем. Но они самоликвидировались."
Иван Васильевич меняет профессию.
mancuss 04 сентября 2018 | 07:30
Ха-ха-ха. Трещину на КОСМИЧЕСКОМ корабле ЗАКЛЕИЛИ ! Вот это по нашему.
alexey65 04 сентября 2018 | 07:52
mancuss: Да! Собрали из говна и палок.
Но ведь летает же!
roony 04 сентября 2018 | 08:01
mancuss:
Так еще недавно разгонный блок на клей посадили, а он оказался дешевкой с китайского рынка, так и ипанулся весь этот Протон прямо на дно Индийского океана ...
Традиция видно такая у космонавтов.
practolog 04 сентября 2018 | 07:31
Трещина в прямой кишке - частный случай. Трещина в Союзе - закономерность!
oliva67 04 сентября 2018 | 07:32
А Рогозин сказал, что кое-кто дрелью просверил. Как можно Рогозину
(!) и не верить?!
irinakingsize1 04 сентября 2018 | 07:36
Тююю...Это старинный способ. Я его давно знаю. Видишь трещинку -поплюй на палец и протри её слюной. Всё-нету трещинки. Это меня еще продавцы мебели и сантехники научили, когда пытались впарить брак.
practolog 04 сентября 2018 | 07:39
У нас на соплях все держится, то бишь на "клею"!
roony 04 сентября 2018 | 07:54
practolog:
Так сейчас и клея то нормального нет, типа 88-й, все норовят китайскую подделку подсунуть.
practolog 04 сентября 2018 | 08:00
roony:
Нормальный "клей" бывает при хорошей аллергии.
ihor_syvoryj 04 сентября 2018 | 07:43
Где-то рядом должна была лежать визитка Яроша...
sasass 04 сентября 2018 | 07:45
Это значит испытывали формально - протоколы испытаний оформили без экзамена - ЕГЭ тут виноват... )))
pravdatut 04 сентября 2018 | 08:01
Этож надо, Рогозин не может отличит трещину от просверленной дырочки !!
wuwer 04 сентября 2018 | 08:02
Г-н Рогозин!...Надо было не задирать нос ...а вовремя поздороваться с роботом
Обидел робота - получи дырку в фюзеляж
gluhoy2250 04 сентября 2018 | 08:14
Либеральные козлята, узнав про трещину заблеяли от радости!
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 08:21
gluhoy2250: а не либеральные сопли распустили и сплотились еще плотнее вокруг лидера.
gluhoy2250 04 сентября 2018 | 08:41
sergo_25_26: сплотились еще плотнее
Правильно, сплотились, потому понимаем, что к успеху ведет упорный труд, а не ошибается тот кто ни хрена не делает! Вот демшиза не ошибается, потому что НИЧЕГО не может, кроме как говкать!!!
Сопли подбери придурок
ronni11 04 сентября 2018 | 08:26
Ничего особенного, командующий подводно- космическими войсками ,хорошо выполняет свой служебный и воинский долг.
Скоро подводная группировка пополнится ещё одним экспонатом.
Не оскудела земля русская Рогозиными.