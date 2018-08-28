Минюст России разрабатывает законопроект, по которому осужденные смогут отбывать наказание вблизи места жительства

Ранее ЕСПЧ неоднократно призывал Россию заняться этим вопросом, но эта идея сопряжена с огромными трудностями. Об этом «Эху Москвы» сказала юрист международного правозащитного центра «мемориал» Татьяна Глушкова. Одной из вспомогательных мер может стать отказ от назначения лишения свободы в тех случаях, когда в этом нет необходимости, добавила Татьяна Глушкова.