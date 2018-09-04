Леонид Ярмольник продолжит судиться с Федеральной службы охраны

С артиста хотят взыскать крупную сумму за поврежденные автомобили ведомства. Авария, виновником которой был признан известный актер, случилась почти два года назад. Повреждения получили четыре автомобиля, в том числе Мерседес, принадлежащий ФСО. Машина была отремонтирована, но недавно выяснилось, что выплаченных по ОСАГО денег недостаточно. Затраты силовики оценили в один миллион и двести тысяч рублей. Тогда как страховка покрыла лишь 400 тысяч.

Таким образом, с Ярмольника хотят взыскать 800 тысяч рублей. Защита артиста уверена: сумма была почти в два раза завышена, а выделенные на починку деньги могли пойти не по назначению. При этом он готов рассчитаться с федеральной службой, но в случае уменьшения исковых требований. Хамовнический суд отложил рассмотрения на сегодняшний день, чтобы стороны могли представить больше доказательств. Ярмольник на прошлом заседании не появился. Он занят на съемках нового фильма Валерия Тодоровского.