«Мемориал» признал политзаключенным задержанного на так называемой «Забастовке избирателей» Константина Салтыкова
Власть использует его дело по своим политическим мотивам, — сказал «Эху Москвы» руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра Сергей Давидис. 28 января Константина Салтыкова задержали вместе с Алексеем Навальным.
Комментарии1
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echomazy___etnopomoyka 04 сентября 2018 | 07:18
"Мемориал" может делать что угодно. Может даже признать Салтыкова президентом России. "Мемориал" в России всемпокуй.