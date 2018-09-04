Минюст предложил ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ
Речь идет об обязательном уведомлении о своей деятельности всех НКО, которые планируют проводить в России профилактику ВИЧ, но получают деньги из иностранных источников. Разрешение на работу в России будут даваться после рассмотрение таких уведомлений. Если НКО получит отказ, но продолжит работу по профилактике ВИЧ, она будет ликвидирована. Документ опубликован для общественного обсуждения. Как отмечает BBC, уже четыре фонда по профилактике ВИЧ признаны в России «иноагентами». Между тем, в России около миллиона человек инфицированы ВИЧ.
Комментарии5
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ansata 04 сентября 2018 | 07:11
На геноцид собственного населения похоже. Или я ошибаюсь?
rampa 04 сентября 2018 | 07:12
ansata: не ошибаетесь, к нашему несчастью (((
archibald_dandy_esquire 04 сентября 2018 | 07:22
rampa:
каки было сказано ещё в 2008 году - план "П" по зачистке территории страны от населения с последующей её продажей Китаю претворяется в жизнь неуклонно и последовательно
lenin3 04 сентября 2018 | 07:16
ansata: конечно,бороться с ВИЧ будут с помощью российских программ,которые заключаются в том,чтоб не давать больным нормальных лекарств,типа,сами вымрут и ВИЧ в России закончится сам...
ivar1964 04 сентября 2018 | 07:20
Это правильно! А еще лучше, если СПИД объявить иностранным агентом и выдворить его из России законодательно. Он уйдет весь в слезах и проблема СПИДа уйдет вместе с ним.