Минюст предложил ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ

Речь идет об обязательном уведомлении о своей деятельности всех НКО, которые планируют проводить в России профилактику ВИЧ, но получают деньги из иностранных источников. Разрешение на работу в России будут даваться после рассмотрение таких уведомлений. Если НКО получит отказ, но продолжит работу по профилактике ВИЧ, она будет ликвидирована. Документ опубликован для общественного обсуждения. Как отмечает BBC, уже четыре фонда по профилактике ВИЧ признаны в России «иноагентами». Между тем, в России около миллиона человек инфицированы ВИЧ.