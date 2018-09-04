Ростуризм исключил компанию «Натали Турс» из единого федерального реестра туроператоров

Это связано с аннулированием компанией всех заказов и туристических услуг. В Российском союзе туриндустрии «Интерфаксу» пояснили, что это означает запуск механизма компенсации ущерба пострадавшим. Однако, большинство клиентов не смогут им воспользоваться. Все 12 тысяч туров, аннулированных «Натали Турс» были проданы компанией «Панорама тур», фингарантии которой не превышают 50 миллионов рублей. Таким образом, возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тысяч.