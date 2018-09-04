РКК «Энергия» проверит на наличие следов от сверла все корабли «Союз» и «Прогресс»

Как сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли, проверка кораблей, которые находятся в производстве РКК в Королёве начнется в ближайшее время, тестирование на Байконуре стартует со следующей недели.

Причины подобных проблем в России связаны с тотальной бюрократией. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Дмитрий Гудков. Теперь Россия будет искать внешних врагов, которые хотели навредить авторитету российской космической отрасли, считает Дмитрий Гудков.