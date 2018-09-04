РКК «Энергия» проверит на наличие следов от сверла все корабли «Союз» и «Прогресс»
Как сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли, проверка кораблей, которые находятся в производстве РКК в Королёве начнется в ближайшее время, тестирование на Байконуре стартует со следующей недели.
Причины подобных проблем в России связаны с тотальной бюрократией. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Дмитрий Гудков. Теперь Россия будет искать внешних врагов, которые хотели навредить авторитету российской космической отрасли, считает Дмитрий Гудков.
Комментарии4
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sergeev67 04 сентября 2018 | 07:10
Значит, до сих пор не проверяли? Кто там чего напортачил - а пофигу. На стартовую площадку и... "заправлены в планшеты космические карты".
ymnik29 04 сентября 2018 | 07:16
Не обращайте внимания , это провокация , давайте лучше вместе посмеемся с "масковской" Теслы с манекеном !
ivar1964 04 сентября 2018 | 07:18
О! Поговорка об иголке в стоге сена приобретает реальные контуры. Ищите и обрящете!
grazschdanin 04 сентября 2018 | 07:23
Причины подобных проблем в России связаны с тотальной бюрократией.
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При чем тут бюрократия?
Это не бюрократия и даже не саботаж, это вредительство.
Вполне в духе либералов и оппов: мне на эхе некоторые прямо писали, что на работе в госучреждении стараются вредить на сколько возможно.