Петербургскому управлению ФСИН не хватает электронных браслетов для отправленных под домашний арест

Как сообщает «Фонтанка» без ссылки на источники, всего требуется 150 устройств контроля. По информации издания, сейчас в Петербурге под домашним арестом находятся около 300 человек. Электронные браслеты есть только у половины из них. В прошлом году бывший директор ФСИН Александр Реймер был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в мошенничестве при закупках таких устройств.