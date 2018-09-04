Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:47, 04 сентября 2018

Петербургскому управлению ФСИН не хватает электронных браслетов для отправленных под домашний арест

Как сообщает «Фонтанка» без ссылки на источники, всего требуется 150 устройств контроля. По информации издания, сейчас в Петербурге под домашним арестом находятся около 300 человек. Электронные браслеты есть только у половины из них. В прошлом году бывший директор ФСИН Александр Реймер был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в мошенничестве при закупках таких устройств.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

«Прощайте, мои дорогие американцы». Письмо Маккейна и выстраданный некролог Трампа Раньше многие считали, что Трамп неуязвим, потому что абсолютно не знает ни стыда, ни совести. Но оказалось, он уязвим так же легко, как какой-нибудь подросток…

5 205 6 64088 28.08
Kсша, трамп, маккейн, политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России Страна и властная вертикаль разучились самостоятельно жить и думать. Это всё напоминает птицу, которую вырастили в клетке, а потом выпустили на волю. Выживет? Скорее всего нет…

5 260 6 61240 28.08
Kкрым, путин, рф, политика, власть, общество, события
Блоги

Володин объяснил происхождение 400-метровой квартиры матери По его словам, она купила ее десять лет назад на свои деньги…

5 220 6 61192 28.08
Kволодин, финансы, недвижимость, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Стандартный прием отвлечения внимания К сожалению ничего нового ни про «Мартина», которого дал журналист того же «ФАНа», ни про фактические обстоятельства (хотя у людей Пригожина есть доступ к наемникам и к жандармам, с которыми общалась группа)...

5 97 6 34263 28.08
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Выборы на фоне падающего рубля Курс снижается, к  примеру, на три рубля, а отскакивает на один-два. И никакие технические факторы типа временного прекращения покупок валюты Минфином не способны переломить эту тенденцию…

5 97 6 41428 28.08
Kэкономика, рф, финансы, выборы, общество, власть, мнения
Блоги

Павел Дуров: Продолжаем сопротивление В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей…

5 120 6 37947 28.08
Kинтернет, безопасность, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Подлое жульничество со стороны властей Власти на корню уничтожают политическую конкуренцию, не позволяя никому заниматься реальной политикой в легальном поле. И это происходит в тот момент, когда недовольство людей растет, а рейтинги властей падают!..

5 182 6 87625 28.08
Kвласть, оппозиция, мнения
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 166 6 18795 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 45 6 6017 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 79069 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 9916 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 53 6 7974 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 55 6 8682 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 85 6 13409 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 72 6 12478 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Кибердружина копирует мемы с ваших страниц в соцсетях и пишет заявления в полицию. Я в нее вступила Куратор увидел в некоторых постах призывы к «асоциальным и девиантным формам поведения»...

5 50 6 11653 28.08
Kинтернет, екатеринбург, расследования, события

Популярное за неделю

Новости

В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России. Только за один 2013 год через эстонский филиал Danske Bank пршли 30 млрд. долл. из нашей страны и  стран бывшего СССР.

5 3 6 2390
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 110 6 161119 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 47 6 14915 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 410 6 363424 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 181 6 137148 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7232483
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3643565

Сегодня в эфире