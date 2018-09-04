84% собственников в России готовы отказаться от части активов

Но спроса на При этом только 32% инвесторов готовы вложиться в новые проекты. Это, как сообщает РБК, следует из очередного глобального опроса консалтинговой группы EY. В исследовании отмечается, что основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос. Главным риском, угрожающим развитию бизнеса, 55% респондентов в России назвали геополитическую напряженность