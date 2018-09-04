84% собственников в России готовы отказаться от части активов
Но спроса на При этом только 32% инвесторов готовы вложиться в новые проекты. Это, как сообщает РБК, следует из очередного глобального опроса консалтинговой группы EY. В исследовании отмечается, что основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос. Главным риском, угрожающим развитию бизнеса, 55% респондентов в России назвали геополитическую напряженность
Комментарии11
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midnightblues 04 сентября 2018 | 06:51
Путь Венесуэлы-это путь россиян
Com Taste!!
tv_victim 04 сентября 2018 | 06:53
О! Оказывается незаменимый не только во внешней политике всех переиграл, но еще и внутри страны дел наворотил таких, что правнуки не разгребут.....
archibald_dandy_esquire 04 сентября 2018 | 07:11
tv_victim: @ е только во внешней политике всех переиграл, но еще и внутри страны дел наворотил таких, что правнуки не разгребут..... @
так началось-то с "закручивания гаек" во внутренней политике, а уже потом по мере уныло висящего рейтинга - взбадривание толпы олимпиядами, крымняшем, сирийскими "победами" и прочими многозатратными "пряниками"
@ Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности. — официальное письмо от Ассамблеи Пенсильвании губернатору Томасу Уортону, 11 ноября 1755
They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.
(с) Бенджамен Франклин
midnightblues 04 сентября 2018 | 07:13
archibald_dandy_esquire: Да нет,первопричиной были поначалу скрываемые имперские амбиции,и когда уж все открыто бросились наутек,стали пытаться гибридно реагировать.А планы есть и по Ближнему Востоку-и по Центральной Азии,в РИСИ все расписано на бумаге
сам видел
democ 04 сентября 2018 | 06:54
...32% готовы вложиться в новые проекты...
Вложиться можно, только не получилось бы как в поговорке - "жадность фраера сгубила".
myflash2000 04 сентября 2018 | 06:54
‘Геополитическую напряженность’ - это они ещё не читали законы и их правоприменение в РФ, давно бы слегли с депрессией.
Если устраивать Тотальный геноцид предпринимателей, они и будут валить и активы сбрасывать.
mr_samgin 04 сентября 2018 | 07:05
myflash2000: настоящих предпринимателей даже советская власть и смертная казнь не смогли остановить. Буржуа скорее пожертвуют десятком миллионов жизней, чем откажутся от частной собственности на средства производства.
ansata 04 сентября 2018 | 07:00
Если не жаль денег, то можно вкладываться в длинную. Я таких "оптимистов" не знаю.
mr_samgin 04 сентября 2018 | 07:01
Безвозмездно отказаться?
Или уйти в валютный кэш?
stoik33 04 сентября 2018 | 07:09
Что выгоднее? Продать активы и свалить? Или ждать, когда отнимут? У кого нет надежной крыши предпочитают первое. За кем стоят силовики готовы вкладываться. Мафиозный бизнес сменяет рынок.
zkotor 04 сентября 2018 | 07:20
Вова отберёт у вас ВСЁ, если будете терпеть и ждать, что может быть пронесёт. Отсидеться не удастся, эти достанут всех и каждого