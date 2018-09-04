Муниципальным депутатам в Москве запретили доступ в районную управу
Это могло произойти из-за боязни мэра столицы адекватно отвечать на критику. Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат муниципального округа Филёвский парк Вадим Коровин. Эта ситуация наглядно показывает, что местное самоуправление мешает московским властям проводить политику безраздельного правления, считает Вадим Коровин.
Комментарии1
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zkotor 04 сентября 2018 | 06:44
У всего наземного транспорта в Москве, с понедельника опущены турникеты и проезд условно бесплатный - что это как не использование собяниным административного ресурса в политических целях? Ведь это фактически раздача "блинов с лопаты" с целью подкупа населения за счёт бюджета города