С сегодняшнего дня по закону запрещается публикация итогов соцопросов и прогнозов на выборах 9 сентября
В единый день голосования выборы разного уровня пройдут в нескольких субъектах федерации. В Москве будут выбирать мэра.
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В единый день голосования выборы разного уровня пройдут в нескольких субъектах федерации. В Москве будут выбирать мэра.
Комментарии3
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zkotor 04 сентября 2018 | 06:42
У всего наземного транспорта в Москве, с понедельника опущены турникеты и проезд условно бесплатный - что это как не использование собяниным административного ресурса в политических целях? Ведь это фактически раздача "блинов с лопаты" с целью подкупа населения за счёт бюджета города
stoik33 04 сентября 2018 | 07:00
Выборы Собянина Москвы? Интересно: кто победит?
amderma 04 сентября 2018 | 07:11
Как я думаю, проще и правильнее ваще отменить шоувыборы...для чего вся суета вокруг оных? ежели по факту идет просто переназначение! ...отменить эту комедию, и не нужно оплачивать глупых ряженых и др. скоморохов!