Дональд Трамп предостерег Башара Асада от «безрассудного», как он выразился, нападения на Идлиб

По словам президента США, «россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться», — пишет Трамп у себя в «Твиттере». Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках боевиков. В 2017 году там была создана т.н. северная зона деэскалации.