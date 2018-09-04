Владимир Путин засекретил информацию о внештатных сотрудниках СВР
Из Указа президента следует, что к государственной тайне теперь относятся сведения «о привлекаемых к выполнению разведзаданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав» Минобороны, СВР и ФСБ. В мае 2015 года Путин отнес к гостайне сведения о погибших в спецоперациях в мирное время.
Комментарии2
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ss2020 04 сентября 2018 | 06:39
вова застенчивый сам сотрудник мос_концерта!)))
ura_123 04 сентября 2018 | 07:02
Дело Скрипалей?