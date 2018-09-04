Япония выразила протест России в связи с памятными мероприятиями на Курилах

Правительство Японии выразило России протест в связи с проведением на островах южной части Курильской гряды мероприятий, посвященных годовщине

окончания Второй мировой войны. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, усиление военного присутствия России на четырех северных островах расходится с позицией Японии.