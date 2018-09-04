Япония выразила протест России в связи с памятными мероприятиями на Курилах
Правительство Японии выразило России протест в связи с проведением на островах южной части Курильской гряды мероприятий, посвященных годовщине
окончания Второй мировой войны. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, усиление военного присутствия России на четырех северных островах расходится с позицией Японии.
Комментарии3
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cromwel 04 сентября 2018 | 06:37
Пошла эта Япония к япономатери!
jblack2 04 сентября 2018 | 06:43
Старые песни о главном...
С такой дебильной позицией после 2045 года японское руководство может потерять возможности получить и половину желанных им островов (за давностью лет)...
nf5096004 04 сентября 2018 | 06:54
А потом мы будем возмущаться тем, что НАТО расширяется, вот сейчас Япония недовольство выразила. Когда научимся просто уважать соседние страны и не провоцировать их? Неужели нравится терять друзей и наживать врагов?