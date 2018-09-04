«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров России

Соответствующий приказ накануне издал глава «Ростуризма» Олег Сафронов. Причиной стала невозможность туроператора расплатиться с клиентами, путевки которых были аннулированы. В перечне туроператров остается ось лишь одно юрлицо компании — «Центр туризма «Согласие»». Собственники позиционируют его как проект для VIP-туризма. «Ингосстрах» уже начал прием заявлений от пострадавших клиентов «Натали Турс».