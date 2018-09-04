Генсек ООН призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор в отношении журналистов Reuters
Антониу Гутерриш, назвал обвинение неприемлемым. Двое репортеров получили по семь лет тюрьмы за репортажи о нарушении прав народа рохинджа. Мьянма считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не дают им свое гражданство. Гутерриш напомнил, что свобода выражения и информации — краеугольный камень любого демократического общества.
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opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 06:30
Что в России, что в Мьянме суды не более чем ширма для расправы над инакомыслящими...