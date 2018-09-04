Житель Чечни Азамат Байдуев задержан по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании
Об этом «Интерфаксу» сообщили в МВД республики. Там подчеркнули, что информация правозащитников о похищении Байдуева не соответствует действительности. В чеченском МВД утверждают, что Байдуев признался в том, что вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, когда ранее выезжал в Сирию. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что Байдуев, депортированный из Польши 31 августа, был похищен чеченскими силовиками спустя сутки после возвращения в Чечню.
Комментарии1
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opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 07:05
Когда силовики Чечни похищают человека , они становятся преступниками..