В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России
Только за один 2013 год через эстонский филиал Danske Bank прошли 30 млрд. долл. из нашей страны и стран бывшего СССР. Такой вывод содержится в независимом расследовании консалтинговой компании «Промонтори файнэншл», на которое ссылается Financial Times. По мнению источника, близкого к расследованию, это огромные деньги для такого маленького филиала, и их обнаружение вызывает немало вопросов. Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер ранее не исключал, что Danske Bank мог быть причастен к мошеннической схеме, которую выявил юрист фонда Сергей Магнитский.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ss2020 04 сентября 2018 | 06:28
вова застенчивый: не дают спокойно деньги отмыть... виолончели нынче не дёшевы!)))
zolingen 04 сентября 2018 | 06:31
Все тайное в итоге становится явным.