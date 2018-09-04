В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России

Только за один 2013 год через эстонский филиал Danske Bank прошли 30 млрд. долл. из нашей страны и стран бывшего СССР. Такой вывод содержится в независимом расследовании консалтинговой компании «Промонтори файнэншл», на которое ссылается Financial Times. По мнению источника, близкого к расследованию, это огромные деньги для такого маленького филиала, и их обнаружение вызывает немало вопросов. Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер ранее не исключал, что Danske Bank мог быть причастен к мошеннической схеме, которую выявил юрист фонда Сергей Магнитский.